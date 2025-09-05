Dopo il retroscena su Ballando con le stelle e una richiesta particolare alla redazione di Ballando con le stelle, Marcella Bella sbotta.

Ballando con le stelle 2025 non è ancora iniziato ma le notizie fioccano. Nelle scorse ore, Fanpage ha svelato un retroscena su Ballando con le stelle raccontando di aver saputo di una richiesta particolare fatta da Marcella Bella alla redazione del programma. “Secondo quanto apprendiamo da una fonte, in vista dell’incontro di lunedì 8 settembre, la concorrente avrebbe avanzato una richiesta particolare. I camerini dei concorrenti sarebbero disposti l’uno accanto all’altro, ma Marcella Bella avrebbe chiesto un camerino distante“, ha scritto Fanpage sottolineando che tale richiesta sarebbe legata alla necessità della cantante di concentrarsi.

Ballando con le stelle 2025: "Ha chiesto il camerino distante dagli altri”/ Spunta il retroscena

Un retroscena che, tuttavia, è stato prontamente smentito da Marcella Bella che ha fortemente negato di aver avanzato richieste particolari alla produzione di Ballando con le stelle lasciandosi andare ad un amaro sfogo sui social.

Lo sfogo di Marcello Bella dopo il retroscena su Ballando con le stelle

Con una foto in cui appare insieme al ballerino Chiquito con cui farà coppia a Ballando con le stelle 2025 e che è arrivato in trasmissione dopo aver vinto Sognando Ballando con le Stelle, Marcella Bella ha smentito tutte le notizie che stanno circolando in queste ore sul suo conto. “Sono davvero stanca di leggere falsità e cattiverie sul mio conto” – ha sbottato sui social – “Ci tengo a chiarire che non ho ancora avuto contatti con la produzione di Ballando con le Stelle e non ho mai avanzato richieste particolari sui camerini o altro, come qualcuno vuole far credere. Tutto questo è completamente inventato. Io spero soltanto di vivere una bellissima esperienza, con entusiasmo e rispetto verso tutti i miei colleghi!“.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, vacanza al bacio: relax prima del ritorno in tv/ Ecco dove la vedremo

Lunedì 8 settembre 2025 comincerà ufficialmente l’avventura della cantante e di tutti i concorrenti di Ballando con le stelle con l’incontro con i ballerini e solo allora saranno assegnati i vari camerini.