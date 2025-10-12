Marcella Bella divide la giuria di Ballando con le Stelle 2025, Selvaggia Lucarelli è spietata: "Sembravi una mamma che va ad una festa e..."

Marcella Bella e Chiquito spaccano la giuria di Ballando con le Stelle 2025

Il merengue di Marcella Bella e Chiquito spacca la giuria di Ballando con le Stelle 2025. L’opinionista Matteo Addino, apre il dibattito con un commento favorevole nei confronti dell’artista: “Sei strepitosa, regali gioia grinta e sei coinvolgente”. Alberto Matano spera che i suoi colleghi siano più generosi del solito con Marcella Bella, poiché a suo avviso viene spesso penalizzata. “La giuria con lei è particolarmente ingenerosa. Sono un po’ tirchi nei suoi confronti, con altri invece no…”, la stoccata di Matano.

Carolyn Smith, presidentessa della giuria, si dice soddisfatta di Marcella Bella e Chiquito ma vorrebbe vedere qualcosa in più. “Stai facendo un bel percorso qui a Ballando con le Stelle e sono molto contenta di quello che stai facendo. Mi piaci ma voglio vedere quando fai una coreografia un po’ più impegnativa di questa”, spiega.

Marcella Bella, scontro con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2025: la giurata demolisce la sua esibizione

Le scintille arrivano direttamente da Selvaggia Lucarelli, che fa capire di non aver gradito più di tanto la performance di Marcella Bella e Chiquito. “Sono terrorizzata ma le consento poi di rispondermi come vuole”, premette la giurata. “Sembrava la mamma ad una festa che beve un po’ troppo, che continua a ballare mentre il figlio vuole portala via”, la stoccata della giornalista.

Marcella Bella non ci pensa due volte a replicare, mentre Mariotto sottolinea malizioso che la coppia “canta cose di cui non sanno il significato”. “Apprezzo la generosità e il fatto che non si risparmia mai”, aggiunge ancora la Lucarelli su Marcella.

