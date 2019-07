Marcella Bella/ Video, litiga con tutti ma non con Milva: “Auguri, poche come te!”

Chi conosce Marcella Bella conosce anche il suo carattere focoso e la sua passionalità che lei non riversa solo nella sua musica ma anche nella sua vita. Da sempre leonessa al fianco del fratello Gianni, anche dopo l’ictus, la cantante ha avuto modo di rimanere a galla nonostante il tempo sia trascorso e le sue canzoni sono ancora il suo emblema. In questi anni Marcella Bella è stata battagliera anche sui social e in tv dove spesso ha finito per litigare con amici e colleghi. Dallo storico scontro con Donatella Rettore (che adesso è sua amica, almeno a suo dire) a quello con Amadeus, ma anche quello con Red Canzian e Orietta Berti proprio in occasione di Ora o mai più, l’ultimo “litigio” celebre della cantante. Oggi però Marcella Bella torna sui social e non per litigare ma per mettere insieme un bel messaggio alla sua amica Milva.

MARCELLA BELLA FA GLI AUGURI A MILVA

Oggi la bella rossa compie gli anni, 80 per la precisione, e Marcella Bella ha voluto prendere la parola per farle gli auguri ma anche per ricordare la sua carriera, lunga e prosperosa, e il suo successo all’estero (“Poche cantanti sono riuscite a spopolare lontano dall’Italia come hai fatto tu”): “Ciao Milva, sono Marcella e voglio farti gli auguri per i tuoi magnifici 80 anni. Sei stata per me un esempio e non solo perché sei una bellissima donna ma anche un artista dalla voce bella e profonda. Poche hanno avuto successo all’estero come te. Io ti ho sempre ammirata e oggi sono qui per farti ancora i miei auguri, grande donna e grande artista“. I fan si sono subito accodati a lei per fare gli auguri alla bella Milva: “Grazie Marcella di questo tuo bel pensiero Tanti tanti auguroni Milva” e ancora “Vere parole .Tantissimi auguri di buon compleanno un abbraccio forte milva”. Ecco qui il video degli auguri:





© RIPRODUZIONE RISERVATA