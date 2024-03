Marcella Bonifacio choc sulla figlia Greta Rossetti: “Morrone? Ha fatto bene a lasciarla”/ “Deve maturare”

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, svela perché è finita tra sua figlia e Michele Morrone

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Marcella Bonifacio torna a parlare di sua figlia Greta Rossetti, attualmente concorrente del Grande Fratello 2024, con dichiarazioni che fanno nuovamente discutere. Tra queste spicca l’opinione che la donna ha della figlia rispetto alla relazione avuta con Michele Morrone, della quale la stessa Greta ha parlato nella Casa di Cinecittà.

“Michele è una bellissima persona ma Greta non ha capito nulla.” ha esordito Marcella Bonifacio. Così ha spiegato: “Non voleva una ragazza che stesse sui social o che si vestisse in una certa maniera. Per questi motivi mia figlia ha preso il due di picche: a lui certi di modi di fare non piacevano e ha fatto bene ad allontanarsi.” Quella di Morrone, per la donna, è stata dunque una scelta giusta: “Anche per questo non credo che il percorso nella Casa del GF l’abbia cambiata, deve ancora maturare. – ha aggiunto la mamma di Greta – Se un uomo ti dice che non devi fare determinate cose e tu vuoi fare quello che vuoi, lui è libero di fare le sue scelte. Per come ragiono io, che nella vita ho avuto solo tre uomini, una donna deve essere seria.”

Marcella Bonifacio, nuove critiche a Sergio D’Ottavi del Grande Fratello 2024

Rimane invece negativa l’idea che Marcella Bonifacio si è fatta di Sergio D’Ottavi, con il quale sua figlia Greta Rossetti sta avendo un flirt nella Casa del Grande Fratello. Queste, infatti, le sue parole nel corso dell’intervista: “Per quanto riguarda Sergio posso dire che non mi ha convinto. C’è stato un momento – ci sono anche dei video – in cui era con Stefano Miele e Beatrice Luzzi in piscina e, con la sua spavalderia, diceva che per quanto riguarda Greta si sarebbe divertito. Io l’ho visto come un complotto, credo sia nata così e che poi successivamente abbia davvero apprezzato Greta.”











