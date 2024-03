Marcella Bonifacio difende il figlio Josh Rossetti e distrugge Varrese: “Ridicolo”/ “Vergogna, chiedi scusa!”

Marcella Bonifacio, mamma di Josh Rossetti, rompe il silenzio e attacca Massimiliano Varrese dopo la lite col figlio

Oltre alla vittoria di Perla Vatiero, l’altro argomento legato alla finale del Grande Fratello 2024 che sta spopolando sul web è la lite avvenuta fuori dagli studi tra Massimiliano Varrese e Josh Rossetti. Sul web circola infatti un video in cui il fratello di Greta prende a pugni l’auto in cui si trova l’ex gieffino con fare vistosamente furioso. Dopo le parole del diretto interessato, anche sua mamma Marcella Bonifacio ha deciso di intervenire.

La donna è stata d’altronde molto presente nell’avventura della figlia al Grande Fratello, e spesso si è resa protagonista di video di accuse che hanno fatto il giro del web. Ora Marcella torna a farsi sentire, questa volta per difendere il figlio e lanciare accuse a Varrese. “L’unica cosa che dico è: tutto troppo eccessivo. Ha sbagliato sia Massimiliano Varrese sia mio figlio, quando sbagliano sbagliano, però ricordate che il rispetto è il rispetto, lo dico da mamma. Ma tanto loro due si chiariranno tranquillamente, tutto il resto è fumo”, ha esordito, inizialmente con toni pacati, la donna.

Marcella Bonifacio distrugge Varrese: “Istigatore, non hai più l’età per fare il ragazzino”

Poi però sono fioccate le accuse di Marcella Bonifacio a Massimiliano Varrese: “Monia è stata presa e quando gli autori hanno scoperto che aveva un collegamento con Massimiliano hanno creato tutto questo per portarlo in finale. E lo dico perché sono la voce della verità! Detto questo, Varrese uscito fuori ha detto ‘brava’ a Monia!” E ha continuato: “Caro Massimiliano, il papà di Heidi avrebbe fatto peggio. Sei l’istigatore. Ti invito a fare le scuse pubblicamente a mio figlio e ti dico anche che ti devi vergognare a istigare un ragazzino di 26 anni che potrebbe essere tuo figlio”.

La mamma di Josh e Greta Rossetti ha dunque concluso con durezza: “Massimiliano si deve sciacquare la bocca, sfido chiunque dopo essere stato istigato in quel modo. Forse è più uomo mio figlio che è giovane che lui che è lì a fare le faccine che ha fatto. Ridicolo. Bisogna avere rispetto. Il rispetto esiste e bisogna darlo. Doveva stare in silenzio. Non ha più l’età per fare il ragazzino”.











