Marcella Bonifacio rompe il silenzio sul presunto flirt tra sua figlia, Greta Rossetti, e Lorenzo Spolverato. Ma, si proceda con ordine. Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia di una nuova crisi tra Greta e Sergio D’Ottavi, il fidanzato conosciuto lo scorso anno nella Casa del Grande Fratello. La loro relazione, già segnata da diversi tira e molla, sembrava procedere bene fino a pochi giorni fa. Tuttavia, in una diretta, Marcella e Greta hanno lasciato intendere che tra i due non regni esattamente la serenità.

Da quel momento, si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui dietro l’allontanamento tra Greta e Sergio ci sarebbe un terzo incomodo, ovvero Lorenzo. Il motivo? Pochi giorni fa, Lorenzo e Greta sono stati a cena insieme a Marcella e Michael Castorino. Nonostante in passato la Rossetti avesse criticato Lorenzo, dopo la finale del GF ha avuto modo di cambiare idea su di lui, arrivando persino a difenderlo dall’odio ricevuto sui social. Anche sua madre ha parlato più volte bene di lui in queste settimane, invitandolo pubblicamente a cenare insieme. Ebbene, subito dopo questa chiacchierata serata, Lorenzo avrebbe lasciato un like ad un post di Greta, scatenando il gossip.

Marcella Bonifacio smentisce il flirt tra Greta Rossetti e Lorenzo Spolverato: cos’ha detto

Il tempismo tra la cena con Lorenzo Spolverato, il suo like al post di Greta Rossetti e la crisi con Sergio D’Ottavi ha fatto insospettire molti. Difatti, secondo alcuni, potrebbe essere scattato qualcosa tra Greta e Lorenzo, spingendola ad allontanarsi improvvisamente da Sergio. Tuttavia, a mettere a tacere le voci ci ha pensato subito la madre di Greta, Marcella Bonifacio. Subissata di commenti dai fan degli “Shailenzo“, Marcella è intervenuta in una diretta su TikTok per chiarire che tra Greta e Spolverato non c’è mai stato nulla e probabilmente non ci sarà mai. La donna ha infatti spiegato che i due hanno caratteri troppo diversi e non andrebbero affatto d’accordo.

Tuttavia, ha ribadito di avere un ottimo rapporto con Spolverato, che le ha persino fatto gli auguri per la festa della mamma. Infine, Marcella ha spento le speranze sia di chi sogna un ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo, sia dei fan della coppia formata da Sergio e Greta. Durante la live, ha raccontato che, durante la cena, lei e Spolverato si sono lamentati dell’ossessività di alcune persone che vorrebbero vedere a tutti i costi due persone insieme. “Ma poi io voglio fare una domanda a chi si ossessionata con due personaggi che devono per forza stare insieme, ma a voi che vi viene in tasca?”, ha detto.