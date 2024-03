Marcella Bonifacio avverte la figlia Greta Rossetti: “Sergio? Non entra in casa prima di un anno”/ È scontro!

È scatenata Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti. In diretta al Grande Fratello 2024 incontra la figlia, poi le rende subito chiara la sua poca gioia per la storia iniziata con Sergio D’Ottavi nella Casa. L’incontro con sua figlia è iniziato con un racconto inedito della sua infanzia: “Tu non lo sai, ma quando avevi pochi mesi hai smesso di respirare, io ti ho rianimato, avevo solo 23 anni, non sapevo come si rianimasse. Ti ho buttata a terra e ti ho rianimata.” Così ha continuato: “Io ho sbagliato a proteggerti troppo. Tu devi essere sempre te stessa, devi promettermi che da oggi diventerai una persona rispettosa di te stessa.”

Parlando dunque del suo rapporto con Sergio, Marcella ha proseguito: “Non sono entrata qui dentro entusiasta, devo dire la verità. Tu volevi sapere il mio parere su Sergio, così come è stato per Mirko, ti dico vai piano. Io ora non voglio conoscere nessuno, quando sarai sicura, dopo un anno, me lo farai conoscere.” Greta l’ha rassicurata: “Tu non vivi qui dentro, se oggi sto bene è soprattutto grazie a lui!” ha spiegato la gieffina. Tuttavia si è acceso lo scontro madre-figlia quando Marcella le ha fatto notare che ha fatto due reality e in entrambi ha creato una storia d’amore: “Cosa racconterai ai tuoi figli?” “A me non frega nulla!” è stata la risposta di Greta.

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, torna al Grande Fratello 2024 per avere un confronto con la figlia

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, è pronta a tornare nella Casa del Grande Fratello 2024. La donna si è spesso esposta in questi mesi su sua figlia e su quanto accadutole nella Casa di Cinecittà, talvolta con toni polemici. Stando a quanto trapela dalle anticipazioni della diretta del 14 marzo, Marcella questa volta avrà un confronto con sua figlia ma probabilmente anche con Sergio D’Ottavi, con il quale la Rossetti sta avendo un flirt.

Marcella Bonifacio non è infatti convinta che Sergio sia la scelta giusta per la figlia, anzi, recentemente si è detta convinta che la figlia sia confusa perché nella bolla del Grande Fratello. “Penso che è normale, non ha altre scelte. – ha detto la donna sui social – Quindi si sente in una nicchia, lui fa il gentiluomo… Pensa che fuori il mondo non esiste più. Non penso che Greta stia recitando, penso che sia ovattata, molto confusa. È come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra, diciamo si sta adattando quando fuori c’è un mondo.”

Marcella Bonifacio: cosa pensa del flirt della figlia Greta con Sergio D’Ottavi

Per Marcella Bonifacio, l’atteggiamento di Sergio nei confronti di Greta e il suo avvicinamento non sarebbero del tutto limpidi, ma un po’ costruiti. “Perché non do fiducia a Sergio e Greta? Perché avrebbero potuto viverselo fuori se era una cosa così forte, e non così. – ha sentenziato la mamma di Greta, aggiungendo poi che – Greta è uscita già da un programma e l’hanno letteralmente massacrata. Non mi è piaciuto questo. Vedo molta forzatura, sempre troppe pressioni, sempre addosso a lei e questa cosa non mi piace.”

Un'idea ben chiara quella che la donna si è fatta su sua figlia e la frequentazione con Sergio al Grande Fratello, che sicuramente esporrà in modo esaustivo nel corso dell'incontro previsto per questa sera.











