Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti/ Confronto al Grande Fratello con figlia e Mirko Brunetti?

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti arriva al Grande Fratello 2023

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023 ed è più agguerrita che mai. Questa sera incontrerà la figlia per farle una sorpresa ma anche per avere un confronto con lei e probabilmente esprimere ciò che ha già espresso in questi giorni in varie interviste su Mirko Brunetti.

GRANDE FRATELLO 2023, 28A PUNTATA/ Diretta ed eliminato: Marco Maddaloni riabbraccia moglie e figli

“Se Mirko avesse ammesso i suoi errori, io non l’avrei attaccato. – ha dichiarato la donna in una recente intervista a Casa Sdl – Io sono in buoni rapporti con tutti gli ex di Greta, ma lui si è comportato male.” La mamma di Greta è anche arrivata ad ipotizzare un possibile accorto tra Mirko e la sua ex Perla Vatiero: “Io non voglio accusare nessuno però vedo alcuni atteggiamenti, sorrisini, sento che ci sono delle incongruenze. Io vedo un qualcosa di pilotato.”

ROMINA GIAMMINELLI, GIOVANNI, GISELLE E PINO, MOGLIE E FIGLI MARCO MADDALONI/ Lei: "Fieri di te, ti amiamo"

Marcella Bonifacio, confronto tra la mamma di Greta Rossetti e Mirko Brunetti al Grande Fratello?

Per Marcella Bonifacio, Mirko si sarebbe fatto influenzare in modo negativo: “si è fatto influenzare perché se voi andate a guardare Twitter la prima diretta che lui fece contro Perla, perché dici quelle cose e poi ad un tratto, perché incontri lei, ne dici altre. Non sei chiaro con il pubblico, non si capisce. Lui non è chiara come persona. E comunque al centro di questo triangolo c’è lui come uomo e deve fare l’uomo, dire le cose come stanno. Nessuno lo mette alla gogna, ma deve ammettere le cose come stanno.”

Mirko chiude con Greta al Grande Fratello: "Non ti amo più"/ Lei: "Abbiamo sbagliato tanto, colpa dei social"

Proprio Mirko Brunetti tornerà al Grande Fratello 2023 proprio questa sera ed è probabile che Signorini non si farà scappare l’occasione di un faccia a faccia tra lui e la sua ex suocera. Come reagirà Greta al possibile scontro tra i due e alle parole della madre?











© RIPRODUZIONE RISERVATA