Marcella, mamma di Greta Rossetti distrugge Angelica Baraldi: “Gatta morta, non rompere”/ “Luzzi? Falsa!”

Grande Fratello 2024, Marcella Bonifacio torna all’attacco contro Angelica Baraldi: “Gatta morta”

Marcella Bonifacio è stata una delle protagoniste dell’ultima diretta del Grande Fratello 2024. La mamma di Greta Rossetti ha avuto un confronto molto intenso con la figlia, palesando i suoi dubbi sulla sua relazione con Sergio D’Ottavi. Una volta lasciata la Casa di Cinecittà, tempo qualche ora che Marcella è tornata sui social, lanciando nuove stoccate e piuttosto pesanti a due protagoniste del Grande Fratello: Angelica Baraldi e Beatrice Luzzi.

Angelica, che con Greta Rossetti ha avuto dei dissapori quando l’ex tentatrice era ancora fidanzata con Mirko Brunetti, ha lanciato una stoccata a Marcella Bonifacio proprio dopo aver visto il suo intervento nella diretta del Grande Fratello del 14 marzo. Al che la mamma di Greta non è rimasta in silenzio e ha risposto, tornando a definirla ‘gatta morta’. “Angelica Baraldi, ti do un po’ di notorietà, visto che io sono la ‘pazza del web’. – ha esordito – Tesoro, se avevi bisogno di dirmi qualcosa, potevi benissimo venirmi a bussare.”

Marcella Bonifacio anche contro Beatrice Luzzi: “Sei molto falsa”

In una serie di stories pubblicate su Instagram, Marcella Bonifacio continua il suo attacco ad Angelica Baraldi: “Piantala di rompere le palle e smettila di fare la gatta morta, anche se probabilmente qualche follower in più lo hai fatto proprio per averti detto gatta morta che è quello che sei e quello che ripeto. – le dice la mamma di Greta – Perciò non continuare ad inveire contro di me perché tu volevi proprio che io rispondessi. Carina, un po’ meno. Se hai bisogno puoi venire, ti do anche l’indirizzo di casa, non c’è problema! Cresci!”

L’attenzione di Marcella Bonifacio si è poi spostata di Beatrice Luzzi, rea di aver accusata, dopo la puntata del Grande Fratello, di essere gelosa della figlia. Questa la replica di Marcella: “Cara Beatrice Luzzi, io non sono gelosa di niente, e detto da una mamma come te mi viene quasi da ridere. Quando uscirai, probabilmente io e te ci incontreremo e ti dirò, tu che poi parli così tutta professionalmente. Io invece sono diretta e vera, al contrario tuo che sei molto falsa, e questo lo ribadisco e lo dirò all’infinito.”











