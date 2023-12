Marcella, mamma di Greta Rossetti furiosa: “Mirko e Perla? Accordo contro mia figlia”/ “Minacce di morte…”

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, torna ad attaccare Mirko Brunetti e rivela di ricevere minacce di morte

Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, è intervenuta nel nuovo appuntamento di Casa Sdl, lanciando stoccate a Mirko Brunetti e non solo. Dopo l’intervento dell’ex gieffino nella puntata del Grande Fratello 2023 del 16 dicembre, durante il quale ha chiuso definitivamente con Greta, Marcella ha deciso di dire la sua in modo netto proprio nel corso dell’intervista.

Mamma Greta Rossetti, dura lite con Giulia Provvedi: "Cantante che non ce l'ha fatta"/ Caos in diretta social

“Se Mirko avesse ammesso i suoi errori, io non l’avrei attaccato. – ha subito spiegato – Io sono in buoni rapporti con tutti gli ex di Greta, ma lui si è comportato male. A me piace la trasparenza, invece mette parole in bocca a mia figlia che non si può difendere, per questo intervengo io, e non perché voglio visibilità, visto che la mia vita è già piena.” Marcella è stata infatti accusato di intromettersi nella vita della figlia Greta Rossetti anche per ottenere visibilità, accusa che però respinge con forza. Anzi, spiega di averlo fatto anche per i commenti che riceve sua figlia sui social: “Mi arrivano tremila minacce di morte e non posso stare zitta!”

Federico Massaro furioso per le nomination al Grande Fratello/ "Ci sto male, non me lo aspettavo"

Mamma di Greta Rossetti choc: “Mirko e Perla? Tutto un po’ pilotato nella Casa…”

Tornando però al rapporto con Mirko, la donna si è detta molto delusa dal comportamento del ragazzo che per settimane ha vissuto sotto il loro stesso tetto. “Dopo il rapporto che abbiamo avuto con Mirko, dopo che è stato ospitato per 2 mesi e vivendo h24 con tutti noi, non è stato corretto che Mirko si mettesse insieme a Ciro Petrone e Angelica Baraldi a deridere mia figlia Greta sotto quella live, dandole della falsa perché ha abbracciato Perla. Poi è anche sparito con i miei figli, lo trovo ingiusto!” ha tuonato

Rosy Chin in crisi al Grande Fratello: "Ho bisogno di vedere mio marito"/ "Mi manca, è la mia spalla"

Marcella Bonifacio è arrivata inoltre a lanciare un’ipotesi molto forte su Mirko e Perla Vatiero: “Io non accuso nessuno però ho visto la cosa tra loro nella Casa un po’ pilotata. Ammettete che voi due fuori avete un accordo e va bene, lo accetto così!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA