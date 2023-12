Marcella, mamma di Mirko Brunetti/ Lui: “Usato come trofeo. Non le ho parlato per 4 anni, è stata oppressiva”

Marcella, mamma di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023. Lui: “È stata una madre oppressiva”

Sorpresa inaspettata per Mirko Brunetti nella puntata del Grande Fratello 2023 del 9 dicembre. Il concorrente rivede sua mamma Marcella, con la quale non ci sono stati sempre bei rapporti. È lui stesso a raccontarlo in una clip che viene mostrata prima del loro incontro.

“Il rapporto con mamma? Per 4 anni non le ho parlato. – spiega Mirko nelle immagini – È una mamma oppressiva, io veramente privato di tante cose pur di starle vicino. Lei ha visto in me il trofeo da contendere quando si è separata con mio padre, cercava di mettermi contro di lui ma non ci è mai riuscita. Io ero convinto di dover risolvere i loro problemi. Da quel momento ho iniziato un po’ a chiudermi in me stesso.” E ha aggiunto: “Sono andato a vivere da solo e lì ho preso un po’ di autonomia. Ho deciso poi di staccare ogni rapporto, di non vederla e sentirla. Con Greta sono riuscito a sfogarmi molto su questa cosa, perché ha un passato anche peggio del mio, e grazie a lei sono riuscito a fare un passo verso mia madre. Però ormai con mia madre mi sono raffreddato. Ho bisogno di una mamma che si fidi di me e delle mie scelte.”

Marcella si scusa col figlio Mirko Brunetti in diretta al Grande Fratello 2023

Mamma Marcella ha però per lui parole di scusa e grande amore: “Non ho mai voluto essere la donna più importante della tua vita, semplicemente la tua mamma, che c’è sempre per te. Ho sentito che molte volte hai parlato del nostro rapporto e mi sono resa conto che sono stata molto pressante per te ma l’ho fatto solo per non farti avere delle delusioni. Evidentemente l’ho fatto in modo sbagliato e non sono stata capita, te ne chiedo scusa. Io sono molto orgogliosa di te.” I due si abbracciano, sugellando un nuovo capitolo del loro rapporto.











