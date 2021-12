Marcella Sullo, chi è?/ Al fianco di Amadeus per la “ripartenza” a L’Anno che verrà

Chi è Marcella Sullo?

Marcella Sullo è la giornalista Rai che “affianca” Amadeus nella notte della ripartenza a Terni, dove si svolge la serata evento L’Anno che verrà. Un appuntamento che ci accompagna verso il 2022, con il noto conduttore circondato da tantissimi artisti e amici pronti ad impreziosire la scaletta della serata. Ad affiancarlo in questa notte magica, come dicevamo, c’è la giornalista Marcella Sullo, che si occupa delle interviste nel back stage, con contenuti esclusivi nella diretta di Radio1.

PULP FICTION/ Nel cast del film John Travolta e Uma Thurman (Italia 1)

A supportare la Sullo, ritroviamo anche Emanuela Aureli, umbra doc, che con la sua simpatia offre al pubblico alcune immagini suggestive di una tra le regioni più verdi d’Italia. E tra gli altri, il giornalista anche il mitico John Vignola, speaker conosciuto e apprezzato in tutto il territorio nazionale.

Marcella Sullo, da Salerno a Roma inseguendo una passione

Sono davvero poche le informazioni sulla vita privata di Marcella Sullo. Sappiamo che la giornalista ama moltissimo il suo lavoro ed è molto legata all’azienda per cui lavora dal 2002, la Rai. In questa sua avventura ventennale in Rai si è occupata di Cultura e Spettacoli, del Giornale Radio e infine di Rai Radio Uno. Per quanto riguarda il suo percorso di studi, sbirciando il suo profilo LinkedIn, veniamo a conoscenza del fatto che Marcella Sullo abbia frequentato l’università a Salerno, per poi conseguire un master in giornalismo e comunicazione d’impresa alla Luiss Guido Carli University di Roma.

GLI ARISTOGATTI/ Classico Disney: si era parlato di un sequel, ma... (Rai 2)

LEGGI ANCHE:

LE COMICHE/ Nel cast del film anche Pierfrancesco, figlio di Paolo Villaggio (Rete 4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA