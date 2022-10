Marcellino Brocherel, chi è l’ex marito di Anna Brambati/ Il tradimento con Marina Occhiena…

Chi è Marcellino Brocherel, l’ex marito di Angela Brambati

Marcellino Brocherel è stato il marito di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri. La coppia si è incontrata per la prima volta quando entrambi avevano soltanto 16 anni e si sono poi lasciati poco dopo l’avvio del gruppo. I due sono poi rimasti in buoni rapporti. Marcello Brocherel comincia una relazione con Angela qualche poco dopo; lui è un famoso albergatore di Aosta e all’epoca dei fatti stava per divorziare. La coppia si ama davvero molto e nel 1976 nasce il loro primogenito, Luca. Secondo alcune voci, pare che Marina abbia detto addio ai ‘Ricchi e poveri‘ proprio a causa di Angela. Pare, infatti, che Marcello abbia tradito Angela proprio con la sua amica e collega Marina Occhiena e l’avvenimento costrinse quest’ultima ad abbandonare il gruppo. Niente di tutto ciò è stato però dichiarato da nessuna delle parti in causa.

Nel 1981 Angela lascia per sempre il suo compagno, inoltre, almeno per quello che si sa, la cantante non è più salita all’altare ed ha un solo figlio, Luca. I Ricchi e Poveri ha per decenni avuto dei dissapori, legati a quanto pare a una lite che sarebbe avvenuta tra le due componenti femminili del gruppo. Marina Occhiena e Angela Brambati non hanno mai definitivamente chiarito la questione. A quanto pare, però, dietro la lite ci sarebbe stato un uomo, l’allora compagno della Brambati, Marcellino Brocherel. Questi avrebbe tradito la sua donna proprio con Marina Occhiena.

Fu proprio Angela Brambati a svelare il retroscena choc sul tradimento della Occhiena con il marito Marcellino Brocherel: “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto. Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche“, disse la mitica “brunetta“. La Occhiena replicò così, minimizzando l’episodio: “Tra me e Marcellino c’è stata solo una simpatia. Non mi sognerei mai di portar via l’uomo a un’amica“, la sua difesa. Ma Angelo e Franco, gli uomini del gruppo, confermarono tutto: “Si sono visti insieme in più occasioni“. E così le strade tra la Occhiena e i Ricchi e i Poveri si separarono, fino alla reunion dell’anno passato, proprio al Festival di Sanremo. All’epoca, Marina Occhiena negò tutto: “Tra me e Marcellino Brocherel c’è stata solo una simpatia, perché avevamo anche le stesse idee sulla conduzione del complesso. Ma io non mi sognerei mai di portar via l’uomo a una amica”.

Sempre stando alle ricostruzioni dell’epoca, la Brambati sostenne di averli pescati nel suo letto insieme, poi affermò: “Vorrebbe tornare da me. Ma ormai è tardi. Marcellino ha tante probabilità di tornare a vivere con me come ne ha Marina di rientrare nei Ricchi e poveri. Cioè zero”. Marcellino Brocherel, peraltro, viene erroneamente ritenuto l’ex marito della Brambati. Infatti, lui era già sposato e stava andando avanti la causa per il divorzio quando conobbe la cantante dei Ricchi e Poveri. L’uomo non ha mai confermato la versione dei fatti della moglie Angela.











