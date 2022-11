Marcellino Brocherel/ L’ex Angela Brambati rivela sul tradimento con Marina Occhiena: “Li trovai a letto..”

Marcellino Brocherel e le tensioni con Angela Brambati dopo il tradimento con Marina Occhiena

Marcellino Brocherel è stato sposato con la cantante Angela Brambati dei Ricchi e Poveri. Il primo incontro tra i due è avvenuto quando i due erano ancora giovanissimi, infatti entrambi avevano da poco compiuto sedici anni. La loro storia d’amore, ad ogni modo, ha creato parecchio scalpore a causa di alcuni rivelazioni roventi che sono arrivate in tempi più recenti. Marcellino e Angela si sono amati per tanto tempo, ma ad un certo punto la loro relazione ha preso una brutta china ed è arrivata a scombussolare persino gli equilibri dei Ricchi e Poveri.

Era esattamente il 1981 e alla vigilia del Festival di Sanremo, Angela Brambati scoprì il tradimento del marito con Marina Occhiena, sua grande amica e collega nei Ricchi e Poveri. Un colpo basso che all’epoca rimase nascosto e che emergerà solo alcuni dopo. Per il gruppo fu una batosta, non a caso la ‘bionda’ decise o meglio fu spinta a lasciare il quartetto.

Angela Brambati e il tradimento di Marcello con l’amica Marina: “Potevano farla pulita, invece…”

“Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche“, ha commentato recentemente Angela Brambati in una intervista rilasciata sulle pagine di Oggi a proposito del tradimento del marito.

Come dicevamo, in seguito all’accaduto, Marina Occhiena lasciò i Ricchi e Poveri con un accordo che prevedeva il riserbo sul tradimento di Marcello. La situazione si complicò quando l’ex della cantante provò a trascinare Angela in tribunale per il figlio Luca. Uno scontro che per fortuna si risolse serenamente, con Luca affidato all’artista.

