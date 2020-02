MARCELLO BACIA ANNA MARIA, UOMINI E DONNE/ Gianni e Tina: “Allora conoscetevi fuori!”

Nello studio di Uomini e Donne nascono i primi sospetti su Marcello e Anna Maria. Si parla di colpo di fulmine, di parole importanti, e Gianni Sperti con il supporto di Tina Cipollari arriva a chiedere il perché allora non lascinon lo studio insieme, visto che Marcello rifiuta di conoscere altre donne. “Io voglio conoscere solo lei ma voglio darle la possibilità di conoscermi e fidarsi di me.” ammette il cavaliere, ma Anna Maria tiene a sottolineare che “Io devo cercare di capirlo e qui ho la possibilità di capirlo bene.” Insomma, per lei non è ancora il momento di lasciare lo studio con Marcello. Ha infatti bisogno di conoscerlo e fidarsi, fa sapere, e solo allora potrà prendere la sua decisione. Eppure i sospetti sui due non si placano. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marcello chiude con Simonetta per Anna Maria

Al centro dello studio di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi 26 febbraio, torna a sedersi Marcello. Ormai è lui uno dei cavalieri più ambiti dello studio.l Di fronte a lui troviamo nuovamente Simonetta, con la quale aveva iniziato una conoscenza nelle scorse settimane. I due si sono però allontanati quando in studio per lui sono arrivate Anna Maria e Melania. Oggi scopriamo che il cavaliere è uscito con tutte e tre le signore, ma Simonetta manifesta subito la sua delusione. Marcello, invece, ammette di essersi trovato bene soprattutto con una delle due: “Con Anna Maria ho trovato proprio quello che volevo, vi giuro. È proprio la donna che cercavo.” confessa Marcello in studio.

Marcello innamorato di Anna Maria? Confessione a Uomini e Donne

Marcello è davvero colpito e preso dalla nuova dama e lo ammette a Uomini e Donne: “Per la prima volta mi sono sentito apprezzato, ho sentito qualcosa di forte e c’è stato più di un bacio. A me piace davvero Anna Maria”. Simonetta dal canto suo è furiosa: “Ma anche a me avevi detto cose importanti! Io non sono arrabbiata perchè lui sta frequentando altre persone” chiarisce. Interviene anche Anna Maria “Ma a 50 anni non ti accorgi se un uomo è interessato a te?”, Simonetta però chiarisce “Ma lui mi inviava messaggi sempre, mi chiedeva di uscire, ti assicuro che non è così!” Marcello però tiene a sottolineare che “Ma ora è arrivata Anna Maria e mi piace lei, cosa devo fare?” Non sembra avere chance, invece, Melania, che trova troppo giovane. “Non voglio conoscere altre donne, per me c’è solo Anna Maria!”



