Marcello Brocherel, chi è l’ex marito di Angela Brambati/ La rottura nata da un tradimento

Marcello Brocherel è l’ex marito di Angela dei Ricchi e poveri: la storia finita dopo un tradimento

Nel libro della grande vita di Angela Brambati troverà sempre un posto speciale l’ex marito Marcello Brocherel, con il quale la cantante ha condiviso anni felici prima della rottura. L’artista è stata legata all’albergatore di Aosta dal 1976 fino al 1981, quando la cantante dei Ricchi e Poveri scopre di essere stata tradita con l’amica Marina Occhiena, con il gossip che fece grande scalpore all’epoca. La coppia ha messo al mondo anche il figlio Luca, ma la Brambati non ha potuto fare niente per evitare la rottura, visto che è rimasta troppo scottata da quanto accaduto, visto che ha beccato i due in flagrante nel suo letto, una ferita che ancora oggi fatica a rimarginarsi del tutto.

Sul tradimento dell’ex marito Marcello Brocherel Angela Brambati rivelò in una intervista tra le colonne del magazine Oggi: “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose in maniera pulita, a me quelle sporche non piacciono, non le tollero” lo sfogo della cantante de I Ricchi e Poveri.

Angela Brambati ha preso una decisione sull’ex marito

Ci sono voluti anni e l’allontanamento conseguente di Marina Occhiena da I ricchi e poveri per scatenare la pace tra Angela Brambati e l’ex marito, e non è stato per niente facile. In seguito al celebre tradimento che portò a ribaltare anche a band, la cantante è riuscita a ricucire i rapporti con Marcello Brocherel, anche se i due non sono mai tornati insieme, ma hanno quantomeno messi da parte i vecchi rancori. E in passato la Brambati ha avuto anche una relazione con Angelo Sotgiu, con il quale ancora oggi condivide il palco e abbiamo visto insieme allo scorso Festival di Sanremo con la canzone Ma non tutta la vita, che ha scatenato grandi risultati anche tra i membri della generazione Z.

Angela ha ammesso che il flirt con il collega è avvenuto quando non aveva neanche vent’anni, anche se ben presto i due si sono accorti che il sentimento prevalente tra di loro era quello dell’amicizia, che va avanti ancora oggi distanza di 50 anni.











