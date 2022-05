Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati/ Il tradimento con Marina Occhiena

L’amore tra Marcello Brocherel e Angela Brambati ha fatto parecchio discutere in passato, complici le rivelazioni arrivate solo ad anni di distanza. I due ex coniugi si sono amati per anni, lui albergatore aostano e lei celebre voce dei Ricchi e Poveri. L’arrivo dell’uomo nella vita della “brunetta” ha sconquassato gli animi del gruppo, fino ad arrivare alla clamorosa scissione…

La data simbolo è il 1981. Alla vigilia del Festival di Sanremo, Angela Brambati scoprì il tradimento del marito Marcello Brocherel con Marina Occhiena, grande amica della “brunetta” e sua collega nei Ricchi e Poveri. Un voltafaccia che fu tenuto nascosto all’epoca e divenuto di dominio pubblico solo a distanza di anni. Per il gruppo fu un vero e proprio uragano, tanto da spingere la “bionda” a lasciare il quartetto…

MARCELLO BROCHEREL, L’EX MARITO DI ANGELA BRAMBATI

“Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche“, ha ricordato Angela Brambati in una recente intervista ai microfoni di Oggi. Come ben sappiamo, Marina Occhiena fu allontanata dai Ricchi e Poveri con una lauta buonuscita: sia per i successi del gruppo, sia per mantenere il riserbo sul tradimento di Marcello Brocherel. La situazione divenne incandescente qualche tempo dopo, con l’ex marito della cantante che decise di andare in tribunale per portarle via il figlio Luca. Secondo molti, fu una mossa dettata dalla regia della stessa Marina Occhiena. Fortunatamente tutto si risolse in pace e serenità, i rapporti tornarono discreti e il piccolo Luca fu affidato all’artista.

