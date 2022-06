Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati/ “Tradimento? Lo beccai nel mio letto”

Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati: lo trovò a letto con la migliore amica

Marcello Brocherel è l’ex marito della celebre cantante dei Ricchi e Poveri, Angela Brambati. Con l’albergatore aostano, l’artista ha messo al mondo l’amato figlio Luca, nel 1976. Tra Marcello e Angela è stato subito colpo di fulmine. La loro passione, esplosa negli anni settanta, li porta ben presto a diventare presto genitori. La loro felicità, tuttavia, durerà davvero poco perché nel 1981, alla vigilia della partecipazione dei Ricchi e Poveri al Festival Di Sanremo, “la brunetta” verrà a sapere della relazione segreta tra il marito e l’amica e collega Marina Occhiena.

La Brambati decide di troncare immediatamente la relazione con il compagno e “la bionda” viene allontanata dal gruppo. Da quel momento in avanti, la cantante, cerca di proteggere al massimo la propria vita privata, ma quello scandalo inevitabilmente non le darà pace per molto tempo.

Marcello Brocherel, le ruggini infinite con Angela Brambati

“Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto!”, raccontò al magazine Oggi la Brambati. “Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”, spiegò. L’amica fu allontanata dal gruppo, ma i problemi per la Brambati si decuplicarono quando Marcellino decise di portarla in tribunale per prendersi il piccolo Luca. Un attacco frontale che solo il tempo e i giudici sono riusciti a ricomporre.

