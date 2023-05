Marcello Cesena, chi è/ L’iconico Jean Claude in tv, la carriera e la vita privata

Chi è Marcello Cesena: dal teatro all’attività di regista

Marcello Cesena è un comico, attore, regista e imitatore, noto soprattutto per il ruolo di Jean Claude nella serie Sensualità a corte, sketch nato nel 2005 e contenuto in Mai dire Gol. Nato a Genova il 5 settembre 1956, si diploma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile della sua città e debutta in teatro nel 1980. Presto, però, si fa spazio anche nel cinema, con Pupi Avati che lo volle nel cast del film Una gita scolastica del 1983. La collaborazione con il noto regista, tuttavia, non finì lì: da Avati, infatti, fu diretto anche in Impiegiati, Storia di ragazzi e di ragazze e Magnificat.

Debutta in televisione nel 1991 nel programma di Rai3 Avanzi e fonda il gruppo comico dei Broncoviz con Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano. Nel 1994, sempre su Rai3, debutta nel programma Tunnel. Nel frattempo affina la sua attività anche di regista. Oltre a Peggio di così si muore del 1995, ha diretto anche Mari del sud del 2001 (con Diego Abatantuono) e Il cosmo sul comò del 2008 con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Marcello Cesena: il personaggio di Jean Claude e la vita privata

Ma Marcello Cesena si è affermato anche nel corso degli anni come comico ed imitatore. E, in televisione, ha portato alla ribalta uno dei personaggi comici più irriverenti e iconici del piccolo schermo: Jean Claude, protagonista della serie di sketch Sensualità a corte nata a 2005 a Mai dire Gol. Un grandissimo successo della Rai, e anche per lo stesso attore, che ha stretto un sodalizio artistico con il programma, di cui è stato ospite per numerosi anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sempre piuttosto riservata, sappiamo che Marcello Cesena è sentimentalmente legato al suo compagno con il quale è convolato a nozze nel 2020. La cerimonia si è tenuta in una Roma deserta, per via delle restrizioni anti-Covid, ed è stato un giorno memorabile per la coppia.

