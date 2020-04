Marcello Cirillo “Adriana Volpe ha chiesto soldi a Pechino Express”/ “100 euro per..”

Pubblicità

Adriana Volpe ha chiesto soldi ad un autore di Pechino Express durante la sua partecipazione. A rivelare il retroscena è stato l’amico Marcello Cirillo che ha partecipato con lei alla settima edizione dell’advenure game girata in Africa. La conduttrice e Cirillo, a Pechino Express 7, hanno avuto la fortuna di girare i luoghi incontaminati del continente africano, ma hanno anche visto da vicino la povertà della gente. Colpita dal senso di ospitalità e dalla profonda generosità di quelle persone, Adriana avrebbe così chiesto ad un autore di Pechino di prestarle dei soldi da donare ad una famiglia. Soldi che avrebbe restituito dopo il ritorno in Italia. A raccontare tutto è stato proprio Marcello Cirillo durante una diretta condivisa su Instagram proprio con la Volpe spiazzando la conduttrice, ma anche tutti i followers in ascolto.

Pubblicità

MARCELLO CIRILLO E IL RETROSCENA SU ADROANA VOLPE A PECHINO EXPRESS

A Pechino Express, i concorrenti non hanno soldi, ma devono muoversi chiedendo passagi ed ospitalità alla gente del posto. Adriana Volpe, però, ha chiesto soldi ad un autore esclusivamente per donarli ad una famiglia africana bisognosa. “Sai cosa devo dire? Il pubblico non lo sa. Quando abbiamo fatto Pechino Express non avevamo soldi – ha cominciato a raccontare Cirillo per poi scendere nei dettagli – Ci davano solo 1 Euro a testa, nel caso volessimo comprare qualcosa. Noi però incontravamo famiglie molto povere. Noi non potevamo aiutarli. La Volpe cosa ha fatto? Una volta siamo entrati in una casa di povera gente. Adrana la mattina dopo ha parlato con uno degli autori e ha detto ‘senti, tu mi devi fare una cortesia. Mi devi dare 100€, che poi quando torniamo a Roma te li rendo, perché li voglio dare a questa famiglia’. Ovviamente loro hanno avuto i soldi quando siamo andati via. Adriana è molto generosa e spendacciona”. Un gesto di grande generosità molto apprezzato dal popolo di Instagram



© RIPRODUZIONE RISERVATA