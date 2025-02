Marcello Cirillo e il drammatico incidente vissuto: “Trascinato da un camion per 200 metri”

Per il noto cantante Marcello Cirillo, oggi ospite a La volta buona di Caterina Balivo su Rai1, circa due anni fa è avvenuto un terribile incidente che ha rischiato di strapparlo alla vita. L’artista, per anni un volto della trasmissione Rai I Fatti Vostri, ha raccontato il terribile impatto che avrebbe potuto presentare conseguenze ben più drammatiche rispetto all’accaduto:

“Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15 si trovavano sulla Cassia bis a Roma e mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion. Sono stato trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada” scrisse su Twitter Marcello Cirillo ricostruendo la dinamica dell’accaduto e cercando gli angeli che riuscirono a salvarlo dopo l’incidente che rischiò di essere mortale. Fortunatamente dopo un periodo di riabilitazione, la vita di Marcello Cirillo è tornata alla normalità.

Marcello Cirillo e gli anni vissuti in Rai: tante esperienze e successi

L’occasione odierna per Marcello Cirillo sarà sicuramente utile anche per ripercorrere gli anni vissuti in Rai e alcuni passaggi della sua vita, tra una soddisfazione e l’altra, che hanno portato il cantante a vivere momenti di gloria in format storici come Mezzogiorno in famiglia, ma anche I Fatti Vostri.

Con Adriana Volpe, con la quale aveva già collaborato a I Fatti Vostri, Marcello Cirillo ha poi partecipato anche a Pechino Express, format della tv di stato. Negli anni Marcello Cirillo, dopo aver abbandonato la trasmissione di Rai2, si è dedicato anche alla sua scuola di musica, consorziata con il Conservatorio Braga di Teramo.

