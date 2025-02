Da una reunion all’altra; dopo Giancarlo Magalli e Adriana Volpe – 8 anni dopo l’ultima volta in tv e dopo le diatribe giudiziarie – a La Volta Buona arriva oggi anche Marcello Cirillo. Si ricongiunge il ‘trittico’ de I Fatti Vostri ma, oltre alla celebrazione dell’amicizia che li lega da anni oltre gli impegni professionali, c’è stato un momento in cui la tensione si è abbattuta nello studio di Caterina Balivo.

Il primo a prendere la parola e Marcello Cirillo che, senza giri di parole, ‘fotografa’ il suo rapporto con Giancarlo Magalli: “Fuori da via Teulada è un grande amico, ma dentro ha un carattere di mer*a!”. Il cantante, senza filtri, ha poi spiegato come gli ultimi tempi a I Fatti Vostri furono particolarmente turbolenti: “Abbiamo condiviso tanti bei momenti, ma anche situazioni difficili… Negli ultimi anni quando si entrava in studio non c’era più il clima; le cose non andavano come dovevano andare”. Gli fa eco Giancarlo Magalli che ammette: “Perchè non c’era più il clima? Le tensioni tra me e Adriana Volpe si riflettevano anche sul resto…”.

Marcello Cirillo e le frizioni del passato con Giancarlo Magalli: “C’è una cosa che inizialmente non gli perdonavo…”

L’aria tesa a La Volta Buona si è percepita però quando Marcello Cirillo ha rievocato un torto subito – a suo dire – da parte di Giancarlo Magalli proprio nel merito della separazione da I Fatti Vostri. “C’è una cosa che non ho subito perdonato a Giancarlo, ovvero che l’amico ad un certo punto è passato in secondo piano. Avrei preferito che fosse lui a dirmi: ‘Da settembre non ci sarai più’. Invece l’ha fatto qualcun altro…”. Magalli dal canto suo ha tentato di discolparsi ma il collega non ne ha voluto sapere: “No, tu sai bene come sono andate le cose; avevi deciso che non volevi più lavorare con Adriana Volpe ed ha fatto a meno anche di me”. Ci pensa proprio la conduttrice a spezzare quel momento di tensione chiosando: “Ma ragazzi, posso dire una cosa: scordiamoci il passato, andiamo avanti!”.