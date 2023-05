Marcello Cirillo/ La moglie Antonella, le figli e i nipoti. L’esordio con Antonio

Marcello Cirillo, chi è: l’esordio e la carriera

Marcello Cirillo, insieme a Demo Morselli, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda oggi, mercoledì 24 maggio, in diretta dalle 14.05 su Rai 1 e Rai Italia. Parleranno del loro nuovo spettacolo “Tu vuò fa’ l’americano” dedicato all’indimenticabile Renato Carosone.

Pino, figlio di Renato Carosone/ "Dopo il ritiro abbiamo recuperato il tempo perduto"

Marcello Cirillo è nato il 24 maggio 1958 a Caulonia, in Calabria: “Sono stato l’ultimo di 5 figli, famiglia ovviamente del sud con la grande voglia di affermarsi. Sono stato un bimbo felice, quinto di cinque figli quindi molto coccolato, tutto ciò che hanno guadagnato i miei fratelli maggiori me lo sono ritrovato io”, ha raccontato a I Fatti Vostri. Nel 1976 a Roma, ha conosciuto Antonio Maiello con cui nasce una collaborazione artistica e nel 1982 formano il duo Antonio e Marcello, che si è poi sciolto nel 1999.

Lita Levidi, moglie Renato Carosone/ Le nozze nel 1938 in Africa

Marcello Cirillo: la moglie Antonella e le figlie Maria Elisa e Maria Sofia

Marcello Cirillo ha partecipato a “Mezzogiorno in Famiglia” e a “I Fatti Vostri”, insieme a Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Nel 2018 è stato uno dei protagonisti di Pechino Express in coppia con Adriana Volpe. Cirillo è sposato con Antonella: “Ci siamo conosciuti in un locale a ballare, per caso ci siamo incontrati, non è successo niente, poi dopo tre giorni ci siamo rivisti, segno del destino e allora…”, ha raccontato a I Fatti Vostri. La coppia ha due figlie: Maria Elisa e Maria Sofia. La figlia Maria Elisa si è sposata con Domenico Rizzato a luglio 2022. Prima del sì sono arrivati tre figli: Salvatore e le gemelle Adele Sofia ed Emanuela, i nipotini di Marcello e della moglie Antonella. Lo scorso marzo Cirillo è stato protagonista di un incidente stradale da cui è uscito illeso.

LEGGI ANCHE:

Marcello Cesena, chi è/ L'iconico Jean Claude in tv, la carriera e la vita privata

© RIPRODUZIONE RISERVATA