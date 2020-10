Marcello Cirillo/ “Magalli? Ho seppellito l’ascia di guerra. Pronto a incontrarlo”

Marcello Cirillo fa un passo indietro e si dice pronto a sancire una pace definitiva con Giancarlo Magalli. Lo confessa in esclusiva a Francesco Fredella ai microfoni di RTL 102.5 News, ammettendo di essere disposto anche ad incontrare il conduttore con il quale ha avuto liti anche molto accese. “Giancarlo Magalli? Chi è? Non conosco, non so di chi tu sia parlando…” inizia ironizzando Cirillo, che poi confessa “Io ho deciso di non parlarne più. L’ascia di guerra, per quanto mi riguarda, ho fatto uno scavo con una gru e l’ho messa a mille metri.” E se Magalli dovesse telefonargli? “Rispondo! – ammette il musicista e conduttore, che aggiunge – Prenderei un caffè e anche una pizza! Ma poi in questo periodo che sta succedendo di tutto, ti accorgi che le cose importanti sono veramente altre! Questa è una stronz*ta!”

Marcello Cirillo al Grande Fratello Vip? “No, mi viene l’ansia!”

Si cambia poi argomento e si parla anche di Grande Fratello Vip. Marcello Cirillo entrerebbe nella Casa come concorrente? Lui nega ogni possibilità: “Io seguo sempre il Grande Fratello, sono molto felice di quanto fatto da Adriana (Volpe, ndr), da Stefania Orlando e altri amici che sono lì ma io non ci andrei perché mi viene l’ansia!” E proprio sulla Orlando aggiunge: “è una donna che ha degli alti e dei bassi…. se riesce a tirare fuori la parte sua della romanaccia farà molto ridere!” Qualche parola, infine, anche sulla grande amicizia con Demo Morselli: “Demo è il mio fratellone, è uno di quei musicisti che, come una volta, conosce tutti gli strumenti ed è una persona molto per bene, straordinaria. Mai conosciuta una persona con un senso civico come il suo.”, conclude Cirillo.



