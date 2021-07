Marcello Cirillo “Pannofino? Incidente, braccio tumefatto”/ “Urla di dolore quando..”

“Incidente in moto porca miseria… botta tremenda ma sono vivo!! Voglio rassicurare tutti coloro che mi vogliono bene!!” Con queste parole Francesco Pannofino, attore e doppiatore di attori come Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme e Wesley Snipes, ha annunciato pochi giorni fa, con un post su Instagram, di aver avuto un incidente in modo ma di “essere ancora vivo”. Non ci sono tuttavia stati ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. A svelarle è stato però Marcello Cirillo in diretta su RTL 102.5 News. Intervistato da Francesco Fredella, nel nuovo appuntamento con la rubrica Trends&Celebrities, Cirillo ha svelato di aver visto la semifinale degli Europei dell’Italia proprio insieme a Francesco Pannofino, oltre che con Beppe Signori e volti del giornalismo.

Marcello Cirillo e Pannofino insieme per vedere la semifinale dell’Italia: l’aneddoto

Marcello Cirillo, in diretta radio, ha allora raccontato un simpatico aneddoto avvenuto proprio durante la visione della partita dell’Italia: “Francesco Pannofino, che ha da poco avuto un incidente, aveva un braccio tumefatto, – ha spiegato il musicista e conduttore, per poi svelare che – quando l’Italia ha segnato con Chiesa, io per la gioia l’ho abbracciato e gli ho stretto il braccio forte e lui ha iniziato a urlare! Io pensavo fosse per la felicità, invece era per il dolore.” Pannofino ha comunque tranquillizzato tutti i fan su Instagram, ammettendo di stare bene nonostante la brutta botta e di essere già in via di guarigione.

