Marcello Cirillo/ Punge Maria Teresa Ruta al GF Vip: “Non mi piace, con Guenda…”

Tra un impegno e l’altro, il conduttore e musicista Marcello Cirillo ammette di essere un assiduo telespettatore del Grande Fratello Vip. D’altronde nella Casa ci sono alcuni colleghi ma anche grandi amici come Stefania Orlando. È proprio di lei che parla nel corso di una chiacchierata col giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5 News. Prima, però, ha una critica da fare ad un’altra prima donna di questa edizione del Grande Fratello Vip: “Maria Teresa Ruta abbiamo fatto Pechino Express insieme, però in questa versione non mi piace moltissimo, la trovo un po’ particolare.” ha dichiarato Cirillo. Il motivo è presto detto: “Vorrei che lasciasse un po’ andare sua figlia, la facesse volare un po’ con le sue gambe.” Dunque è il rapporto della Ruta con Guenda a scatenare qualche perplessità nel conduttore.

Marcello Cirillo su Stefania Orlando: “Al Grande Fratello Vip sta tirando fuori solo la sua parte forte”

Marcello Cirillo ha però particolarmente a cuore Stefania Orlando che trova però un po’ diversa nella Casa del Grande Fratello Vip. “Stefania dovrebbe tirare fuori quella Stefania che io conosco, molto dolce e sensibile invece sta tirando fuori una parte un po’ forte del suo carattere”, le parole di Marcello. Poi ha però precisato: “Evidentemente perché le avranno detto di essere dura e dire sempre quello che pensa invece io penso che lei dovrebbe essere dolce come lo è nella vita.” D’altronde Cirillo e la Orlando hanno anche lavorato insieme in passato, quindi il conduttore ben conosce il carattere dell’amica e collega.



