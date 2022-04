Marcello Cirillo/ “Ritorno in tv? Mi sento veramente una persona baciata da Dio”

Marcello Cirillo pronto ad un importante debutto

Marcello Cirillo è intervenuto ospite ai microfoni di Rtl 102.5 News, durante la puntata di oggi, mercoledì 27 aprile 2022, di “Trends&Celebrities”, trasmissione condotta da Francesco Fredella. Parlando di animali, Cirillo ha svelato di avere ben cinque cani, presi negli anni: “Li ho presi al canile. Si chiamano Cesare, Rocco, Lulù, Adelaide e Thelonious, dedicato a Thelonious Monk”. Marcello ha ribadito quanto sia impegnativo avere degli animali, ed in particolare dei cani.

Questa sera per Marcello Cirillo ci sarà un debutto particolare: “Stasera debuttiamo con Hit Parade Tour, con il maestro Demo Morselli ed una orchestra di 12 elementi. Il nostro tour finalmente riparte dopo tre anni di fermo. Ripartiamo da Fiuggi ed avremo un sacco di concerti da fare in giro”, ha commentato soddisfatto e sperando di fare sempre sold out.

Marcello Cirillo ed il suo ritorno in tv

Alla trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella, qualche tempo fa Marcello Cirillo aveva annunciato il ritorno in tv, ma come sta procedendo: “Sta andando veramente tutto bene”, ha confermato, “mi sento veramente una persona baciata da Dio, fortunata”. “In questo periodo in cui c’è molta crisi e molti musicisti a casa”, ha aggiunto ancora Cirillo, confermando di sentirsi davvero fortunato per la mano avuta proprio da Fredella “quando stavo lì lì per vedere la macchina”.

Ma quando ci sarà il ritorno in tv di Marcello Cirillo? “Noi questa sera concludiamo con l’ultima puntata di Paradise su Rai2 con tanti ospiti. C’è stato Verdone, Clementino e molti altri. E’ uno spaccato dell’Italia, dalla produzione, al cinema, alla musica. Speriamo di riprenderla ad ottobre”. Ma non è tutto perché a giugno sarà protagonista di un altro programma su Rai1, sebbene sia al momento top secret.

