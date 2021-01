Marcello Cirillo: “Rubato il mio account Instagram”/ “Mi è arrivato un messaggio e..”

È disperato Marcello Cirillo che in diretta su RTL 102.5 News ha annunciato al giornalista Francesco Fredella di aver subito il furto del suo profilo Instagram. “Mi hanno hackerato il profilo Instagram. – ha esordito il noto conduttore e musicista – Adesso compare una signora. Praticamente mi hanno cancellato tutti i ricordi, 10 anni di ricordi, post, cose belle fatte con il pubblico… Avevo anche la spunta blu.” ha raccontato con dispiacere. “Chissà cosa avranno fatto perché non mi consentono più di entrare. Ho provato a recuperare la password ma non c’è niente da fare. Ho denunciato la cosa alla polizia postale.” Il furto è stato dunque denunciato ma al momento non c’è possibilità di recuperare il profilo.

Marcello Cirillo, rubato il profilo Instagram: “Ora c’è una tiktoker”

Marcello Cirillo però racconta di uno strano messaggio ricevuto proprio prima che avvenisse il furto del profilo Instagram: “Volevo però dire una cosa importante: mi è arrivato un messaggio privato su Whatsapp in cui dicono di essere in team di Instagram. Non vorrei che fosse una sola anche questa…” È dunque probabile che i problemi siano nati proprio con questo messaggio che ha le chiare sembianze di una bufala. “Adesso al mio profilo c’è una tiktoker turca” racconta Cirillo, probabilmente una falsa identità. “Adesso ho fatto un profilo provvisorio” ha raccontato il conduttore, che spera di poter risolvere il problema quanto prima, anche perché “Non mi sento benissimo perché mi hanno tolto un pezzo di vita”, ha concluso fortemente dispiaciuto.



