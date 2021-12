Marcello Cirillo: “Torno a I Fatti Vostri”/ “Ospite il 22 dicembre: grande emozione”

Marcello Cirillo torna a “I Fatti Vostri”: a lanciare la notizia bomba è stata la trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto, alla quale l’artista ha preso parte in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite. Come ha ricordato lo stesso Cirillo, “è dal 31 maggio 2017 che manco da I Fatti Vostri. Adesso torno come ospite, esattamente mercoledì 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, lo sai solo tu Fredella. Adesso lo sanno tutti”, ha scherzato.

Ma come si è arrivati a questa sorta di “reunion” con il palco di un programma che Marcello Cirillo ha calcato quotidianamente per molto tempo? “Io e Michele Guardì ci siamo sentiti e abbiamo avuto un lungo colloquio – ha rivelato –. Poi, casualmente ci siamo incontrati la scorsa estate anche con Giovanna Flora, autrice di riferimento del programma, in Calabria in una località di mare. Io non ho chiesto nulla, però…”.

MARCELLO CIRILLO: “STO PENSANDO A QUALE CANZONE INTONARE A I FATTI VOSTRI”

Nel prosieguo della diretta su Rtl 102.5 News, Marcello Cirillo ha rivelato di essere successivamente stato contattato proprio da Giovanna Flora, che gli ha detto: “Abbiamo pensato di averti ospite il 22. Io mi sono emozionato. Torno a casa, lì dove sono stato per 20 anni, con il mio camerino e le persone che sono state per lungo tempo la mia famiglia”, ha affermato Cirillo.

Ma come sarà il suo ritorno a I Fatti Vostri? “Canterò e suonerò durante la puntata. Sto pensando a quale canzone intonare”. Intanto, a chi gli ha domandato lumi su Casa Marcello Night, progetto di successo sul web e rimasto in questo momento in sospeso, l’artista ha replicato così: “Sono fermo perché il mio regista è no vax e quindi non possiamo girare. Io personalmente ho già fatto la terza dose di vaccino”.

