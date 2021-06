Marcello Cirillo “Torno in Tv con una star della lirica”/ Show con Katia Ricciarelli?

Marcello Cirillo si prepara a tornare in TV. Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News nel corso della rubrica Trends&Celebrities, il musicista e conduttore si è lasciato andare a qualche anticipazioni sul prossimo progetto televisivo che lo vedrà protagonista. “Ritorno in televisione? Sembra di si ma non ho ancora firmato il contratto. – ha subito precisato Cirillo, per poi svelare che – Si tratta di una trasmissione con una grande guest del mondo della lirica. Dovrebbe andare in onda all’inizio del prossimo anno. Comunque non è ancora definita, è in stato avanzato ma non è chiusa.” Ci va cauto il musicista, anche se Fredella lancia subito il nome di questa possibile star: “È Katia Ricciarelli?” Lui cerca di negare, facendo invece intendere che possa trattarsi proprio di lei. Cirillo si è allora detto fiero di questa nuova opportunità: “Sono stato molto felice, aspettavo che qualcuno si accorgesse di me, anche per Marcello Night, ed è quello che è successo. – così ha ricordato che – Non sono in onda dal 31 di maggio del 2017, ultima puntata de I Fatti Vostri, esattamente 4 anni.”

Marcello Cirillo parla del nuovo progetto in TV: “Ospiti e bella musica”

Chiaro il progetto di Marcello Cirillo: “Voglio riportare la bella musica in tv se mi danno l’opportunità, musica lirica e pop. – ha fatto sapere in diretta radio sul programma, aggiungendo poi che – Sicuramente ci saranno anche degli ospiti. Noi siamo figli del melodramma, della grande canzone di Verdi e Puccini e anche gli autori di oggi si ispirano molto a quel tipo di musica. Cercheremo dunque di mettere in luce questo aspetto.” Oltre che un amato personaggio televisivo, Cirillo è anche un insegnante. In conclusione ha infatti dichiarato: “C’è una grande voglia di musica anche tra i ragazzi che è quello che ti fa sorridere alla vita. Io sogno tutti i giorni che i miei allievi, che sono circa 300, diventino persone migliori grazie alla musica.”

