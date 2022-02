Marcello Cirillo: “Torno su Rai 2 con Paradise”/ “Condurrà Pascal Vicedomini e…”

Marcello Cirillo è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Insieme a lui c’era il giornalista Pascal Vicedomini e la loro presenza congiunta era tutt’altro che casuale: i due hanno infatti annunciato il loro imminente sbarco su Rai 2 con un nuovo format, che debutterà tra poche settimane.

A fornire tutti i dettagli del loro progetto è stato Cirillo, il quale ha dichiarato: “È nato tutto da un’intuizione di Pascal, che è il conduttore di questo programma, ‘Paradise’, una finestra sullo showbiz dal teatro Sistina di Roma che si aprirà ogni mercoledì alle 22.30 dal 9 marzo in poi per otto puntate. Una trasmissione pazzesca, che avrà come primo ospite Carlo Verdone, che dimostrerà di sapere suonare la batteria. Non solo: durante la sua esibizione, a un certo punto Clementino, che è un suo grande fan, è salito sul palco e ha fatto un’improvvisazione”.

MARCELLO CIRILLO E PASCAL VICEDOMINI SU RAI 2 CON “PARADISE: “SARÀ UN VARIETÀ SUL MODELLO DI UN LATE NIGHT SHOW”

Nel prosieguo dell’intervento di Marcello Cirillo sulle frequenze di Rtl 102.5 News, ha detto la sua anche Pascal Vicedomini, il quale ha spiegato di essere “autore, produttore, conduttore di ‘Paradise’. Un varietà tipo late night show alla David Letterman. Siamo davvero felici di questa opportunità, perché non esiste un programma nella tv italiana che ti faccia vivere lo spettacolo in modo così socievole. Tra gli ospiti avremo anche Serena Autieri, Lucrezia Lando e Andrea Evangelista, che balleranno ogni settimana le canzoni di Sanremo, e tante altre sorprese”.

Infine, una precisazione ulteriore da parte dello stesso Vicedomini: “Sarà molto più spettacolo che informazione, ma non metterò nel cassetto la mia vena giornalistica. Cercherò di portare alla ribalta personaggi che meritano grande spazio. La presenza di Marcello Cirillo all’interno del programma? Beh, vedere un musicista di questo livello che mette nel suo garage tutto il suo talento non è giusto…”.



