Marcello Cirillo Vs Giancarlo Magalli/ “Querela Michele Guardì se hai le palle..”

Marcello Cirillo torna nel tritacarne del gossip e del pettegolezzo e ancora una volta per via della diatriba che intercorre ormai da anni con Giancarlo Magalli. Il fatto che il musicista sia parte “della fazione” di Adriana Volpe è noto a tutti ma le cose per lui si stanno complicando un po’ soprattutto da quando il conduttore ha annunciato una querela anche nei suoi confronti proprio nei giorni scorsi. A quanto pare a spingere Magalli ad agire contro di lui sarebbe una frase detta su sua madre, cosa che adesso proprio Marcello Cirillo smentisce invitando poi il suo “nemico” ad agire anche contro Michele Guardì “suo regista” e che ha detto le sue stesse cose. In particolare, Marcello Cirillo spiega: “Utilizzare tua mamma per mettermi in difficoltà e farmi apparire per quello che non sono è stata la cosa più triste che tu potessi fare, con tua madre ci volevamo molto bene, mi veniva spesso ad ascoltare nei piano bar prima che io avessi la “fortuna” di conoscere te e se ben ti ricordi sono stato al tuo fianco nel suo ultimo viaggio”.

MARCELLO CIRILLO CONTRO GIANCARLO MAGALLI DOPO L’ANNUNCIO DELLA QUERELA

Il discorso del musicista si sposta poi anche su quello che ha detto Michele Guardì riportando proprio l’intervista in cui ha parlato della madre di Giancarlo Magalli, rilanciando: “Come noterai da questa copia di TV sorrisi e canzoni del settembre 2019, la storia è anche riportata dal tuo regista Michele Guardi. Visto che hai querelato me, se hai le palle, querela anche lui. Sai cosa penso, che quell’emoticon con il quale consigliavi ad ADRIANA VOLPE di stare zitta, forse lo dovresti dedicare a te stesso caro il mio “querelator cortese””. Come andrà a finire questa volta?



