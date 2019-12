Marcello Dell’Utri torna libero/ Scontata la pena per concorso esterno in mafia

Marcello Dell’Utri torna libero: l’ex senatore di Forza Italia domani finirà di scontare la sua pena e potrà lasciare gli arresti domiciliari. Come riportano i colleghi dell’Ansa, il 78enne ha scontato la condanna di 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dell’Utri ha terminato di scontare la pena in detenzione domiciliare per motivi di salute da luglio 2018, dopo essere stato detenuto dal 2014 – dopo una breve fuga in Libano – in regime di alta sicurezza prima nel carcere di Parma e poi in quello di Rebibbia. Ma le vicende giudiziarie non si sono concluse: Dell’Utri è infatti imputato al processo sulla trattativa Stato-mafia ed è stato condannato a 12 anni di reclusione in primo grado. Ora è in corso l’appello. L’ex manager di Publitalia è inoltre sotto processo a Milano e Napoli per sottrazione di libri antichi.

Da domani Marcello Dell’Utri potrà lasciare la sua abitazione di Milano e arrivano le prime reazioni. Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, ha commentato in una nota: «Finalmente un Natale di libertà per l’amico Dell’Utri, finisce la detenzione domiciliare, e anche se difficilmente si potranno sanare certe ferite nell’animo potrò finalmente abbracciare un amico vero». L’attuale vice coordinatore regionale di Forza Italia ha poi evidenziato: «Una persona seria e un grande uomo di cultura che ha dovuto sopportare il peso del giustizialismo nonostante l’età e la sua salute rispetto a cui il mondo politico è rimasto impassibile per troppo tempo».

