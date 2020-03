Marcello e Anna Maria/ Lite con Gianni Sperti: “sei uno sfranto!” (Uomini e Donne)

Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Durante la puntata di oggi, lunedì 16 marzo 2020, in studio torneranno anche Marcello e Anna Maria la cui conoscenza sta facendo discutere e non poco gli opinionisti del programma. In particolare durante la nuova puntata assisteremo ad una lite tra il cavaliere e Gianni Sperti che sin dall’inizio della frequentazione con la dama Anna Maria ha notato qualcosa di strano. Sperti non ha mai fatto mistero di non credere alla storia tra i due al punto da dire a Michele: “hai ottant’anni e ancora stai…”. Un commento che il ballerino professionista non riuscirà a completare del tutto visto che sarà interrotto da Michele Michisanti che replicherà duramente: “ottant’anni ce l’hai te! Tu all’età mia sarai sfranto!”. Un momento davvero forte, ma in realtà sono in tanti a non credere alla conoscenza tra i due del Trono Over. Valentina Autiero, infatti, prenderà la parola proponendo al cavaliere di dimostrare il suo interesse per Annamaria invitandola fuori per un weekend.

Gianni Sperti contro Marcello di Uomini e Donne: “se tu ti comportassi bene fuori e dentro”

Gianni Sperti non crede alla conoscenza tra Marcello e Anna Maria del Trono Over di Uomini e Donne. L”opinionista e ballerino sin dall’inizio della frequentazione tra i due ha sottolineato come crede sia tutta una finzione orchestrata magistralmente da entrambi. Sperti, infatti, non ha mai fatto mistero di non credere alla loro “storia”: “io non credo assolutamente a loro, io penso che si sono messi d’accordo!”. Parole a cui Marcello ha replicato dicendo: “con la storia del preparato la devi fare finita”, ma la reazione di Gianni è stata immediata: “perché non posso pensare quello che mi trasmettete”. Non solo, sul finale Sperti ha lanciato l’ennesima accusa al cavaliere romano: “Marcello, se tu ti comportassi bene fuori e dentro, probabilmente non avrei altri pensieri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA