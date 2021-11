Marcello e Nancy, Uomini e Donne/ “C’è stato un bacio, è arrivato in modo spontaneo”

Sta nascendo una nuova coppia nello studio di Uomini e Donne? Dopo aver frequentato per qualche mese Ida Platano con cui la storia non è finita nel migliore dei modi, dopo essere uscito con Marika la quale ha ammesso di non essere attratta fisicamente, Marcello è uscito con Nancy, una delle nuove dame del parterre del trono over. Seduti al centro dello studio, l’uno di fronte all’altra, Marcello e Nancy raccontano di stare bene insieme e di voler continuare a conoscersi.

La dama e il cavaliere si sono visti una sola volta, ma il feeling è stato immediato al punto che c’è stato già un bacio. “E’ stato un bacio dolce, spontaneo, ma tra i due il latitante sono io. Entrambi lavoriamo molto e quindi non ci sono tutti quei perchè, ma sono tranquillo“, dichiara il cavaliere.

Marcello e Nancy, Uomini e Donne: Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono alla storia

Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono totalmente all’interesse di Marcello per Nancy. “Stai lì con il freno a mano. Tu sei un uomo che sta lì seduto. Se fossi io, come donna, mi sentirei sminuita. Con Ida e Marika ti ho dato ragione, ma ora ti sto guardando. Vedremo come andrà a finire con questa ragazza. Nel caso farai i conti con me”, commenta Tina Cipollari mentre Gianni Sperti aggiunge – “non mi piace quando all’inizio di una conoscenza si ragiona con la testa e non con il cuore”.

Ida Platano, da parte sua, non considera Nancy il prototipo di donna di Marcello. “A lui piacciono le donne more, con i capelli lunghi, un po’ come Marika e non ho nulla contro Nancy“, dice Ida le cui parole vengono perfettamente compresa da Nancy.



