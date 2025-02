LIPPI SU THIAGO MOTTA: LA JUVENTUS PESA

Anche Marcello Lippi ha detto la sua sulla Juventus e Thiago Motta: l’intervista che l’ex allenatore viareggino ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, è precedente alla clamorosa eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia, per mano dell’Empoli, ma le parole di Lippi tornano di attualità proprio all’indomani della débacle dell’Allianz Stadium. “Mi aspettavo di più da Thiago Motta sul piano caratteriale”: questo ha detto Lippi, che poi in realtà nel corso del suo intervento si è soffermato più che altro sulla lotta scudetto (in cui vede l’Inter favorita) e sulla favola Atalanta. Ecco: diciamo che, parlando di carattere, Marcello Lippi è sicuramente qualcuno che ha un certo peso e la carriera parla per lui, soprattutto quella in bianconero.

Si possono fare dei paragoni con la storia di Thiago Motta? Da un certo punto di vista sì: nel 1994 Lippi prese in mano una Juventus che non vinceva lo scudetto da nove anni e arrivava da stagioni in chiaroscuro ma, attenzione, forse le similitudini si fermano qui. Le stiamo per analizzare, intanto possiamo anche dire che quella dell’ex allenatore, come da lui stesso precisato, non è una critica perché ha aggiunto che Thiago Motta “sta facendo il suo lavoro ed è un ottimo allenatore”, ma che la panchina della Juventus pesa, come la maglia. Il discorso che l’italo-brasiliano ha fatto ieri sera, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ha però fatto capire come anche lui senta questo peso e, soprattutto, sia pronto per affrontarlo.

LIPPI-THIAGO MOTTA-JUVENTUS: PARAGONI E DIFFERENZE

Dicevamo: la Juventus di Marcello Lippi come quella di Thiago Motta? Per chi scrive, situazioni comunque diverse: il paragone è forse quello di una squadra che dopo uno straordinario ciclo vincente (quello di Giovanni Trapattoni) aveva vissuto un calo legato all’addio di tanti campioni, così come il fatto – questo davvero curioso – che il Trap fosse tornato per tre anni prima di Lippi, esattamente come Massimiliano Allegri ha fatto a seguito del biennio con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Poi però ci si ferma qui: punto uno, la Juventus di Lippi aveva assunto una dirigenza di polso, e sappiamo bene che questo fa la differenza sempre e comunque. Quella di oggi, diciamola così, non è propriamente presente e “invasiva” nelle questioni di campo: anzi, spesso si fatica a ricordare chi sia a capo della baracca.

In più, anche nei nove anni senza scudetto, la Juventus aveva comunque vinto: due volte la Coppa Uefa (che era molto competitiva perché in Coppa dei Campioni andava solo chi aveva trionfato in campionato) e la Coppa Italia strappata al Milan degli invincibili, andando a espugnare San Siro. Questa Juventus, certo, ha messo in bacheca la Coppa Italia per due volte e una Supercoppa, ma non si può dire che il punto di partenza fosse lo stesso; in più Lippi si era già trovato nella rosa gente come Gianluca Vialli, Fabrizio Ravanelli, Angelo Peruzzi, Roberto Baggio e un giovane e già lanciato Alessandro Del Piero. Giocatori di polso e che avevano vissuto mille battaglie; questo certamente non giustifica totalmente Thiago Motta ma ci fa dire di lasciargli del tempo, e poi si valuterà davvero.