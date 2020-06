Marcello Masi e Andrea Delogu/ “La vita in diretta estate? C’è un’aspettativa alta”

Marcello Masi e Andrea Delogu sono pronti a fare compagnia al pubblico di Raiuno con La vita in diretta estate ereditando il testimone da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Prima del debutto, il giornalista e conduttrice che che in questa anni si è divisa tra televisione e radio, sono stati ospiti di Pierluigi Diaco nel corso all’interno della prima puntata della nuova settimana di Io e te. Emozionati, ma anche pronti, Marcello Masi e Andrea Delogu hanno ricevuto i complimenti di Diaco ammettendo che “l’aspettativa per La vita in diretta estate è alta”. Tra Marcello Masi e Andrea Delogu c’è tanta complicità e lo confermano i diretti interessati ai microfoni di Pierluigi Diaco che è pronto a scommettere sulla loro sintonia.

MARCELLO MASI E ANDREA DELOGU: “LUI E’ MOLTO GENEROSO”

Marcello Masi è pronto a raccontare l’estate italiana al pubblico di Raiuno con La vita in diretta occupandosi anche di cronaca e concentrandosi su quella che è la situazione italiana. Anche Andrea Delogu, poi, si occuperà di argomenti che in molti pensano che siano di pertinenza di Masi. “Lui è molto generoso e mi ha consigliato di occuparmi di argomenti che il pubblico si aspetterebbe che siano affrontati da Marcello”, ha raccontato Andrea Delogu a Io e Te. Da oggi, dunque, la nuova coppia televisiva è pronta a sorprendere il pubblico raccontando sia news di cronaca, ma anche allegerire il clima svelando quella che sarà l’estate dopo la ripartenza. “Sono felice di averlo accanto, lo conoscevo già perché, anni fa, avremmo dovuto condurre in radio un programma che poi saltò. Fin dalle prime riunioni per La Vita in Diretta Estate tra noi è nata una grande intesa” ha dichiarato a TvMia.



