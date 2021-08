Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve/ La loro storia d’amore: c’era lei quando morì

Il discusso flirt tra Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve…

Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve hanno intrattenuto una relazione molto discussa per quattro anni tra il 1971 e il 1975. Marcello era già sposato con Flora Carabella, attrice romana con cui aveva avuto una figlia, Barbara, scomparsa prematuramente nel 2018, mentre la Deneuve aveva alle spalle un divorzio con François Truffaut, anche lui attore. I due si conobbero nel 1970 durante una cena informale tra amici a casa del regista Roman Polanski. Catherine aveva girato con lui Repulsion, mentre per Marcello era in serbo un ruolo da protagonista in Che? esattamente un anno dopo.

I due attori, in seguito, lavoreranno insieme sul set di Tempo d’amore, un film molto difficile che ricostruisce la vicenda della morte di una bambina di soli 4 mesi. All’epoca Marcello aveva 46 anni, mentre Catherine soltanto 27. La loro relazione si sviluppò proprio in quel contesto, e qualche mese dopo l’attrice diede alla luce la loro figlia Chiara.

Catherine Deneuve al capezzale di Marcello Mastroianni

Prima ancora della nascita di Chiara, Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve finirono al centro dei gossip di mezzo mondo. Il loro, evidentemente, era un rapporto impossibile, considerando il fatto che Marcello era già sposato. A proposito della sua relazione extraconiugale, l’attore ebbe a dire: “È che io vorrei farle felici tutte, è quella la mia pretesa”, si legge nella trascrizione della sua intervista a David Letterman del 1987. “Ci sentiamo furbi – prosegue –, ma quando ne vuoi troppe alla fine non ne hai nessuna”.

In effetti, il legame sentimentale tra lui e la Deneuve durò molto poco. Dopo l’allontanamento nel 1975, i due rimasero comunque amici, e c’era lei a stringergli la mano nel momento in cui Marcello morì (lei insieme alla loro figlia Chiara, ovviamente). Nel 2018, l’attrice parteciperà anche ai funerali della primogenita Barbara, quest’ultima nata dal matrimonio di Marcello con la già citata Carabella.



