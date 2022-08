Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve/ Tra amore e tradimento: “Nostra figlia Chiara? Lui l’ha voluta”

Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, una storia d’amore nata sul set

Quando si parla di Marcello Mastroianni e dei suoi grandi amori non si può non citare quello per la bellissima Catherine Deneuve. La storia tra la diva del cinema francese, musa di registi come Polanski e Truffaut, e il divo italiano ha creato gossip e scandalo ma ha anche fatto sognare, visto che il loro amore è nato – come spesso accade in questi casi – sul set. Nel loro caso è stata la pellicola ‘La cagna’ a farli avvicinare e, infine, innamorare.

Marcello e Catherine era inseparabili e lo sarebbero stati in ogni attimo se non fosse che l’attore era già sposato dal 1950 con Flora. Il tradimento venne a galla quando Catherine Deneuve rimase incinta. Mastroianni svelò tutto alla moglie e la rottura sembrava inevitabile ma impedita da un’informazione: il figlio di cui era in dolce attesa la Deneuve era una femminuccia.

Eppure Chiara, la loro bambina, non è mai stata considerata un incidente, anzi: “Era voluta, soprattutto da Marcello”, ha raccontato nel 2001 l’attrice, intervistata per il programma Novecento. Sempre in quell’occasione, ricordando Mastroianni, la star francese ha ammesso: “Avevamo in comune il senso di libertà, l’amore della vita”. Catherine Deneuve, in quell’occasione, si è anche espressa sul rapporto con Marcello aveva con la moglie: “Lui e Flora hanno fatto come hanno voluto, come hanno potuto”. Di fronte alla domanda: “È stata più compagna o amante?”, la Deneuve ha infine risposto: “Spero entrambe le cose”.

