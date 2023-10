Marcello Messina e Cristina, Uomini e donne/ “Sono stata bene, ma non penso a lui come…”

Marcello Messina e Cristina Tenuta, appuntamento a Uomini e Donne

Marcello Messina, dopo essere rientrato a Uomini e Donne, ha cominciato a conoscere le dame del parterre. Tra tutte, Marcello ha provato a conoscere Cristina Tenuta che non era presente in trasmissione durante la prima esperienza di Marcello nel parterre. Maria De Filippi, chiuso il capitolo del trono di Brando che si è concluso con l’autoeliminazione di Beatriz, ha chiamato al centro dello studio proprio Marcello e Cristina che hanno raccontato i dettagli del loro appuntamento.

“Siamo usciti ieri ed è stata una piacevole sorpresa. E’ una persona che avevo visto da casa ma non avevo seguito tutto il suo percorso. Siamo usciti e abbiamo parlato di tante cose. Sono stata colpita dalla sua vita, ma devo vedere una cosa. Abbiamo parlato del bacio e in quel momento non ho avuto un’attrazione. Quando sono tornata a casa ti ho pensato, ma non come avrei voluto anche se sono stata molto bene. Era da tempo che non stavo così bene con un uomo, ma non me la sento di andare avanti”, racconta Cristina.

La reazione di Marcello Messina

Marcello accetta la scelta di Cristina: “Lei è stata una bella scoperta perché guardandola da casa mi sembrava lontana. Ho provato a ballarci il secondo giorno che sono rientrato e avevo sentito delle sensazioni positive. Abbiamo trascorso una bella serata, ma forse mi sono sbagliato e non riesco più a capire quando piaccio ad una donna. Mi sono riproposto di iniziate questa nuova avventura con uno spirito diverso e il sorriso non me lo faccio togliere da nessuno”, le parole del cavaliere.

Per Cristina Tenuta, poi, arriva un nuovo cavaliere pronto a conoscerla. In studio entra Angelo, imprenditore e padre di due bambini. “Tra un minuto ti manda a casa”, commenta Tina Cipollari. Cristina ascolta la sua presentazione e poi lo congeda come aveva pronosticato Tina.

