Dopo le nuove voci di crisi con Marcello Messina, Giada Rizzi rompe il silenzio: ecco le parole dell'ex dama di Uomini e Donne.

Marcello Messina e Giada Rizzi continuano ad essere al centro di voci che li vorrebbero in crisi. La coppia, nata nel parterre del trono over di Uomini e donne, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e donne, ha ammesso di avere qualche piccolo problema esattamente come capita a tutte le donne. Giada ha così spiegato che, non sempre, è facile mettere insieme realtà diverse: “Forse avrei bisogno di qualche abbraccio in più quando ho una giornata ‘no’, ma lui si chiude” ha confessato l’ex dama.

Marcello, da parte sua, ha scelto di trasferirsi da Giada ma abituarsi ad una nuova realtà non è così facile come sembrerebbe: “Sto continuando a lavorare nel settore immobiliare, ho fatto qualche amicizia con persone che sposano il mio modo di pensare, ma non sono tante. Il posto è bello, mi sto abituando alla dimensione del piccolo paese rispetto alla città. E poi c’è il mare vicino”, le parole di Marcello.

Le nuove dichiarazioni di Giada Rizzi su Marcello Messina

Nonostante le difficoltà quotidiane, Giada Rizzi e Marcello Messina stanno portando avanti i loro progetti di coppia. Tuttavia, i rumors su una presunta rottura della coppia non si placano. Di fronte a tali voci, Giada ha deciso di svelare nuovi dettagli sul suo rapporto con Marcello svelando quello che sta realmente accadendo a pochi mesi dall’uscita da Uomini e Donne.

“A prescindere tutto quello che terze persone scrivono sulla falsità e tutto il resto… Nel rispetto di tutte le persone che ci sostengono, in tutte le coppie ci sono alti e bassi” – scrive l’ex dama del trono over che poi aggiunge – “Solo il tempo potrà mettere ordine e pace. Le persone si conoscono, si vivono, si ascoltano, discutono, cercando di trovare un equilibrio. Con questo vi abbraccio sempre con il sorriso“, ha concluso.

