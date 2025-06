Marcello Messina e Giada, ex cavaliere ed ex dama del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati? Parla l'esperto.

Un’altra coppia nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne è in crisi? I fan più attenti del programma di Maria De Filippi hanno notato un silenzio social da parte di Marcello Messina e Giada Rizzi di fronte al quale pensano che tra i due possa esserci una crisi di coppia. Marcello e Giada si erano conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi e, dopo essersi frequentati per un po’, avevano deciso di uscire dal programma per vivere la relazione lontano dai riflettori. Una storia che procedeva a gonfie vele come avevano raccontato entrambi durante un’ospitata a Uomini e Donne.

Per amore di Giada, Marcello aveva stravolto la propria vita ed era riuscito a creare anche un legame importante con i figli dell’ex dama del trono over. Nell’ultimo periodo, però, il silenzio social di entrambi non è passato inosservato e i fan più curiosi di Uomini e Donne hanno provato a saperne di più contattando Lorenzo Pugnaloni.

Le parole di Lorenzo Pugnaloni su Marcello Messina e Giada di Uomini e Donne

Dopo aver riportato l’indiscrezione su una crisi che starebbe attraversando una coppia del trono over nata recentemente, Lorenzo Pugnaloni, rispondendo ai followers, ha espresso la propria opinione in merito alla crisi che avrebbe travolto anche Marcello Messina e Giada Rizzi.

“Ti rispondo che c’è una crisi. Ma ormai fa parte del gioco che molte coppie usano pur non di finire nel dimenticatoio… silenzio social, zero interazioni, fanno intendere chissà cosa e poi una volta che se ne parlano, si lamentano pure. Su di loro figurati… uno più falso di un altro. Vedrete quando si avvicinerà fine agosto – spoiler prima registrazioni di UeD tra il 27 e 29 agosto – quanti torneranno magicamente single con la speranza di essere richiamati”. Marcello e Giada, dunque, romperanno il silenzio nei prossimi giorni?

