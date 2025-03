Marcello Messina e Giada: come procede la storia d’amore dopo l’addio a Uomini e Donne

A distanza di pochi mesi dalla scelta di lasciare Uomini e Donne insieme, Marcello Messina e Giada tornano in studio per raccontare l’evoluzione del loro percorso. Dopo aver visto il filmato che riassume cos’è successo in trasmissione tra la dama e il cavaliere del trono over, Gianni Sperti ammette che non avrebbe scommesso un centesimo sulla coppia ma di doversi ricredere. Sereni, sorridenti e sempre più innamorati, Marcello e Giada, dopo i saluti di rito, svelano di aver dato una svolta alla relazione cominciando una convivenza.

A 50 anni, per amore di Giada, Marcello ha scelto di lasciare Torino, cambiare lavoro e trasferirsi da Giada. La coppia annuncia di aver anche comprato casa. “Ti aiuta?“, chiede Gianni Sperti. “Lui farebbe tutto, sono io che non voglio perché mi piace coccolarlo e poi ho sempre fatto tutto da sola quindi non è facile abituarmi”, dice Giada.

Marcello Messina e Giada: le parole dei figli di lei

Giada non nasconde di innamorarsi ogni giorno di più di Marcello Messina che, per amore, ha scelto di stravolgere la propria vita. La dama, inoltre, racconta che Marcello è entrato in punta di piedi nella sua vita riuscendo a conquistare anche i suoi figli. “La bambina si è tuffata tra le sue braccia, il maschio è più protettivo nei confronti della mamma”, dice Giada.

Maria De Filippi, poi, manda in onda un videomessaggio dei figli di Giada che dichiarano tutto il loro affetto a Marcello che si commuove. “Piango sempre”, dice con il sorriso felice del cambiamento e delle scelte fatte per amore della donna che ha scelto di avere accanto.

