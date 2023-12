Marcello Messina e Jasna lasciano Uomini e Donne/ Dopo la crisi, l’addio alla trasmissione

Maria De Filippi pone Marcello e Jasna davanti ad una scelta

Maria De Filippi chiama al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del 19 dicembre, Marcello Messina annunciando la presenza di una signora che ha chiamato la redazione per conoscerlo. Marcello, però, decide di non farla entrare e Maria spiega la situazione: “Dopo aver litigato, i due sono andati avanti e hanno fatto pace. Per un discorso di equità con Emanuela e Marco Antonio, nel momento in cui decidi di non far entrare nessuno, dovrebbe arrivare la domanda di Tina che non arriva per lasciare la trasmissione”.

Tina Cipollari, lite con Federico a Uomini e Donne/ "Non mi piaci, mi vergognerei ad andare in giro..."

“Non arriva perché ero rimasta alla discussione ma se le cose vanno bene e sono una coppia non c’è alcun motivo per continuare a stare qui”, replica Tina Cipollari.

La scelta di Marcello Messina e Jasna a Uomini e Donne

Marcello Messina e Jasna, così, al centro dello studio, annunciano la scelta di lasciare insieme la trasmissione. “Parlo io e mi prendo tutte le responsabilità” – annuncia Marcello. “La settimana scorsa volevo chiudere, poi ci siamo ritrovati. Ci sono tante cose da risolvere e, sicuramente, verrà più io a Roma che Jasna nella mia città e questa era una delle problematiche da risolvere”, aggiunge ancora il cavaliere.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 dicembre: Marcello e Jasna lasciano il programma

“Non ho nessun problema a lasciare il programma con Jasna perché sono venuta qua e ho conosciuto solo Jasna. Ieri le ho detto che se non ci fosse lei non saprei chi corteggiare. Non nego che ha fatto più fatica lei a starmi dietro rispetto a quello che ho fatto io perché la mia vita è un po’ un casino. Per il momento faccio io il pendolare se a te va”, dice ancora Marcello. “Io sono contenta”, conclude Jasna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA