Marcello Messina e Jasna, Uomini e Donne/ “È il mio uomo ideale”: lui si commuove e…

Marcello Messina e Jasna: nuova coppia a Uomini e Donne?

Una nuova coppia potrebbe presto formarsi nello studio di Uomini e Donne. Tra Marcello Messina e Jasna, infatti, è nato subito un feeling speciale che sta portando alla nascita di un vero e proprio sentimento come confermano loro stessi in studio durante la puntata di Uomini e Donne del 7 novembre. Marcello che, in passato, è già stato un cavaliere del trono over e che ha avuto una relazione con Ida Platano, è tornato nel parterre a settembre con la voglia di innamorarsi ancora. Dopo le prime frequentazioni che si sono concluse con un nulla di fatto, ha cominciato ad uscire con Jasna, nuova dama del parterre.

Tra Marcello e Jasna c’è stato subito un feeling speciale e, nel corso della puntata del dating show di canale 5 del 7 novembre, si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti che fanno sognare il pubblico.

Le parole di Marcello Messina e Jasna

“Siamo usciti ieri sera e siamo stati molto bene. Marcello è una persona stupenda. Lui è il mio uomo ideale. Ha tutto, mi piace esteticamente, mi piace come parla, come ascolta la vita, mi piace come mi guarda e come mi desidera”, afferma Jasna non nascondendo l’emozione. Da parte sua, Marcello conferma tutto e si lascia andare anche alla commozione.

“Per me non sono state settimane facili. Purtroppo sono successe diverse cose non belle tra cui la perdita di un carissimo amico. Lei non mi conosceva e con molta eleganza mi è stata vicino. Grazie”, dice Marcello in lacrime. Marcello e Jasna, così, confermano l’intenzione di portare avanti la conoscenza.

