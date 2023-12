Marcello Messina e Jasna, Uomini e Donne/ Lui chiude, ma lei non ci sta: “Cosa ti stai inventando?”

Marcello Messina e Jasna: colpo di scena a Uomini e Donne

Sin dal primo appuntamento, tra Marcello Messina e Jasna è nato un feeling speciale al punto che entrambi, durante il confronto a Uomini e Donne, hanno deciso di concedersi l’esclusiva e non conoscere altre persone. Una scelta confermata nel corso delle settimane durante le quali il rapporto tra i due è diventato sempre più importante al punto che Jasna, su richiesta della figlia, ha deciso di organizzare una cena per le presentazioni ufficiali. Tutto sembrava andare per il meglio tra i due, fino al colpo di scena.

Come era stato annunciato da Lorenzo Pugnaloni con le anticipazioni della registrazione del 27 novembre, Marcello ha deciso di mettere un punto alla frequentazione con Jasna, ma qual è il motivo che ha spinto il cavaliere a prendere tale decisione?

L’addio di Marcello Messina a Jasna

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Marcello Messina e Jasna. La conduttrice annuncia la scelta di Marcello di non frequentare più Jasna chiedendo al cavaliere i motivi che l’hanno spinto a tale decisione.

Nel video spoiler pubblicato dalla pagina Instagram di Uomini e Donne, Jasna trattiene a stento le lacrime non capendo il motivo per cui Marcello, improvvisamente, ha deciso di chiudere. Si saprà qualcosa in più durante la messa in onda della nuova puntata del dating show di canale ?











