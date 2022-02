Marcello Messina: “Ida Platano? Nessun contatto dopo Uomini e Donne”/ “Ho evitato…”

Marcello Messina torna a parlare di Ida Platano. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato un’interessante intervista al Magazine Uomini e Donne e ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel programma. Marcello ha lasciato il dating show dopo aver annunciato di aver conosciuto una donna fuori, Viviana. Le cose tra loro procedono bene, tra alti e bassi. Marcello però è rimasto infastidito dalle ultime dichiarazioni della Platano che aveva fatto sapere di aver sentito l’uomo di recente per qualcosa che era rimasto in sospeso tra loro. Ida aveva anche rivelato che Marcello le avrebbe chiesto di continuare a sentirsi da amici. Marcello Messina precisa che Viviana non ha mai espresso alcun giudizio su Ida ma tiene a precisare: “In realtà l’ultima intervista conteneva frasi che non raccontavano con chiarezza lo stato delle cose. Viviana è rimasta un po’ così, è una donna molto netta e chiara e non ama le cose ambigue”.

Tra Marcello e Ida Platano non c’è stata nessuna chiacchierata e a proposito della questione rimasta in sospeso, Marcello ha sottolineato che si trattava di una multa che Ida aveva preso a Torino quando era stata da lui. Non riusciva a comunicare con i vigili del posto e così gli ha chiesto il favore di aiutarla, in modo che lei non dovesse tornare nella sua città. Marcello infatti ha spiegato: “Tutto si è risolto facilmente. Questa documentazione l’ho fatta consegnare a Ida da una persona della redazione, proprio per scongiurare qualunque equivoco ed evitare che qualcuno pensasse che volessi scriverle una lettera”.

Marcello Messina nega l’amicizia a Ida Platano

Marcello Messina non vuole avere un rapporto di amicizia con Ida Platano. Contrariamente a quanto da lei sostenuto, Marcello tiene a chiarire anche questo aspetto: “In realtà le avevo detto solo ‘amici come prima’, che ha un significato diverso rispetto all’inizio di un’amicizia. Ho sempre evitato di fare gesti ambigui. […] Se una persona vuol essere educata, e non ambigua, ha modo di farlo tranquillamente”. Marcello ha poi espresso una sua opinione in merito al rapporto tra Ida Platano e Diego Tavani: “Per fortuna di Diego. Vedendo le reazioni di Ida degli ultimi giorni, nei confronti del suo ex (Riccardo, ndr) direi che Diego aveva delle perplessità, con il senno di poi secondo me è meglio così”.

Marcello si riferisce al fatto che, solo a distanza di un mese dalla data in cui avrebbero dovuto lasciare il programma insieme, lei ha pianto per Riccardo Guarnieri. Marcello dice di aver sorriso pensando a quel momento e chiarisce il perché di questo suo comportamento: “Solo che lei piange adesso per Riccardo, io piangevo per il ricordo. A lei, secondo me, manca lui”. Come reagirà Ida Platano a queste dichiarazioni?



