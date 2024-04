Marcello Messina, lite con Jessica a Uomini e Donne/ “Dopo aver fatto l’amore, sei uscita con…”

Marcello Messina, lite con Jessica a Uomini e donne

Duro botta e risposta nello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata in onda il 29 aprile 2024, tra Marcello Messina e Jessica. Dopo aver dato spazio ad Ernesto Russo che ha discusso nuovamente con Marianna con cui la frequentazione è finita, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Marcello Messina, Diego Tavani e Jessica. Quest’ultima sta uscendo con entrambi i cavalieri e, nella scorsa puntata, ha avuto uno scontro dietro le quinte con lo stesso Marcello. La conduttrice ha così’ mandato in onda il filmato della discussione avvenuta al termine della scorsa puntata.

Dopo aver raccontato con grande entusiasmo di essere uscito con Jessica e di averla baciata più volte, Marcello non era riuscito a nascondere la delusione nell’apprendere dell’appuntamento tra Jessica e Diego al punto da aver lasciato lo studio. Una reazione che Jessica giudica esagerata essendo usciti insieme poche volte, ma Marcello, nel video, si lascia andare ad una rivelazione. “Quando faccio l’amore con una persona ci metto il cuore, non ci metto solo il fisico”, sbotta Marcello. “Non puoi parlarmi d’amore“, dice Jessica in esterna.

Marcello Messina quasi in lacrime durante il confronto con Jessica a Uomini e Donne

Dopo la dura discussione in esterna, Marcello Messina e Jessica hanno avuto un duro botta e risposta anche in studio. “Se tu, dopo quello che abbiamo provato sabato, tu hai voglia di vedere un’altra persona, è giusto che tu faccia quello che vuoi. Mi fa male, ma resto in albergo e ti lascio andare”, spiega il cavaliere che, a fatica, trattiene le lacrime ammettendo di aver provato delle forti emozioni al punto da essersi lasciato andare fino al fare l’amore.

Jessica, in studio, ribadisce di non poter parlare di sentimenti dopo pochi appuntamenti ma di comprendere quello che sta provando. Le parole di Marcello scatenano la reazione in studio di Jasna, convinta che Marcello si sia buttato nella storia con Jessica per dimostrare qualcosa dopo essere stato accusato di essere freddo con le donne.

