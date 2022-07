Marcello Messina rientra a Uomini e donne? / L’ex di Ida Platano torna single e…

Uomini e donne, torna Marcello Messina al trono over: il motivo

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Uomini e donne, che con ogni probabilità riparte il prossimo settembre 2022 su Canale 5, e intanto dalle ultime anticipazioni tv del dating-show di Maria De Filippi si apprende che potrebbe fare presto rientro al trono over uno storico cavaliere. Ebbene sì, secondo quanto riporta la pagina beninformata di gossip Uomini e donne classico e over, nel dettaglio, Marcello Messina potrebbe molto presto tornare ad attivarsi al trono over di Uomini e donne per la sua ricerca dell’amore. “Marcello potrebbe tornare nel parterre over (magari a settembre o nel corso dell’edizione prossima)”, sono le indiscrezioni che testualmente riprende il portale-web beninformato e che ora deliziano i fedeli supporter del dating-show di Canale 5.

Molti telespettatori ricordano Marcello Messina per il corteggiamento serrato riservato a Ida Platano, alla corte del trono over, una conoscenza quella dei due volti tv che si è rivelata fugace, fino all’addio del cavaliere alla trasmissione comunicato da Marcello alla produzione Mediaset, dopo che lui ha trovato l’amore con Viviana. Si tratta di una giovane donna che il cavaliere ha conosciuto nella vita di tutti i giorni, fuori dalle dinamiche tv.

Le altre indiscrezioni su Marcello Messina e Uomini e donne

La storia d’amore extra-Uomini e donne, però, non è durata, secondo quanto ora riprendono i beninformati di Gossip e tv, motivo per cui Marcello Messina potrebbe quindi spingersi a riattivarsi per la sua ricerca dell’amore a Uomini e donne. Questo, dal momento che lui è a quanto pare tornato allo status di single. Tutte indiscrezioni che ora giungono in rete quando si dicono sempre più vicine le date delle registrazioni tv delle nuove puntate di Uomini e donne, che aprirebbero la stagione post-vacanze estive del format sull’amore di Canale 5. Rispetto al cast di Uomini e donne, inoltre, “molto probabilmente” continueranno a far parte dei parterre del Trono over Daniela Manganaro e Fabio Nova.

