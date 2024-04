Marcello Messina, sfogo a Uomini e Donne dopo la lite con Jessica/ Alessia lo asfalta così

Marcello Messina, sfogo contro Jessica a Uomini e Donne

Sfogo di Marcello Messina nella puntata di Uomini e Donne del 30 aprile 2024 dopo aver scoperto della volontà di Jessica di frequentare anche Diego Tavani. Il cavaliere del trono over che nella puntata di ieri aveva svelato di aver avuto un incontro d’amore con Jessica, nella puntata odierna ha ribadito di essere molto preso da Jessica ma di volerla lasciare libera di conoscere altre persone. Un atteggiamento che sia Jessica che Maria De Filippi giudicano esagerato. “Lei dice le cose diversamente, siete in due, è curioso. Parlare di un grande amore per un’infinità importante… lei dice: perché fa così?!”, le parole della conduttrice.

Allo stesso modo, anche Diego Tavani spiega di essere infastidito dall’atteggiamento di Jessica che, la sera precedente, ha preferito vedere Marcello piuttosto che uscire con lui. Di fronte all’atteggiamento di Marcello e Diego, Jessica trattiene a stento le lacrime per la delusione.

Alessia contro Marcello Messina a Uomini e Donne

Di fronte alla delusione di Jessica, Marcello Messina lascia la sedia del parterre e, invece di consolare Jessica, si dirige verso Maria De Filippi per salutarla e andare via dalla trasmissione. Gianni Sperti gli fa notare l’incoerenza spiegandogli che avrebbe dovuto consolare Jessica e non attirare l’attenzione su se stesso. Ad attaccare Marcello, poi, è Alessia, una nuova dama del parterre.

Alessia, infatti, sottolinea di non volere mai un uomo come Marcello sottolineando che cerca una donna più giovane solo perché saprebbe come gestirla non potendo fare la stessa cosa con una cinquantenne. “Dalla televisione mi facevi venire il latte alle ginocchia, da qui la ricotta”, dice la dama.













